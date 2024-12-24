我是廣告 請繼續往下閱讀

藝人賈永婕在接下101董事長一職後，爭議不斷，其中包括被爆不當開除員工、於101上點燈「德杰集團 永婕同心」放閃挨轟公器私用等，近日搶先在個人臉書上發佈101跨年煙火影片，再度遭批「行銷個人優於101」。各黨派立委於昨（23）日立法院財政委員會上質詢時，針對賈永婕的各項爭議表達關切，沒想到事件愈演愈烈，引發各界討論，她於今（24）日稍早在臉書上發佈千字文說明，文中更嗆「這不是媒體霸凌什麼才是霸凌？」首先，針對「公器私用」的質疑，她表示，老公王兆杰，也就是德杰集團董事長，當時率先號召朋友與企業，一起點燈捐款。當初是擔心「夢想高飛活動特展」的展品只有一顆球太薄弱，於是王兆杰個人標購收集大谷的棒球、球衣等展品，加總的費用超過7位數字，無償提供給101展出。賈永婕寫道：「私器公用要謝謝我吧！沒有這樣投入個人資源，並不會有這個展覽！讓老公公司在這個活動廣告文字內容置入我的名字，我覺得問心無愧！大家花一樣的錢點燈一樣的時間我們沒有多1秒鐘，如果當時其他企業家想要把他老婆的名字放在上面一定也是可以。您大人們在指責別人公器私用時不會了解別人後面付出了多少心血！再說一次讓老公公司在這個活動廣告文字內容置入我的名字，我覺得問心無愧！」關於搶先在個人粉專上曝光跨年煙火預告影片，遭批不重視程序正義一事，賈永婕表示，在接任101董座一直後，她的做法就是把她個人粉專提供給101來宣傳，鼓勵團隊宣傳要多方嘗試，用有趣創新的方式與年輕人互動。她解釋，此次煙火預告的展演，有別於以往開記者會發布，她製作兩篇短影片，並在自己的粉絲專頁發佈幫忙宣傳，與101粉專協作互相分享流量，「這打破常規的宣傳，效果超好的目前已經100萬觀看！比照去年101粉專1.2萬，況且我把開記者會的預算錢省下40、50萬，只花了一萬元（拍攝剪接影片，我請到的是金鐘得獎團隊，用的也是我自己的人脈資源這麼少的錢誰要接啊）還有媒體罵我說我是公主病動動手指頭就要花1萬元。動手指當然不用花錢，但是我請到的是專業的團隊來後製剪接難道不給錢嗎？為什麼沒有搞清楚事實的真相就要隨便亂發文批評，這不是媒體霸凌什麼才是霸凌。我發現我不是公主病我應該是歐巴桑病因為我太愛精打細算了，請問這樣有錯嗎？自肥了嗎？」賈永婕說，只要是對101好，就會多方嘗試，「請問我賣力宣傳有錯嗎？縣市長首長們用自己的粉專宣傳也圖利違規了嗎？記者沒有得到第一時間發新聞的機會不開心，委員還指責我們，要求我們出報告要檢討，我的粉專就是無私來行銷101！不然請問以一個70萬藝人的粉絲，一篇分享應該收費多少錢？」文中更提到，「賈永婕的跑跳人生」粉專要70萬了，粉專一起行銷101，也行銷永婕同心，她強調，101的客戶是消費者，競爭對手是新光三越等活力十足的企業，「如果101要用國家公務機關的規制與思路，動不動就來指揮我們該如何行銷、要通過冗長反覆的程序？」她表示，民營公司就是要有彈性，迎合消費者，每天面對不同的挑戰，「如果凡事要顧及官方態度、奇怪的程序，那麼今天就不可能17天可以放國慶煙火、不可能20天可以有夢想高飛這個棒球展覽還有點燈捐助偏鄉棒球隊、今年的跨年煙火不可能可以用同樣的預算多加碼了1分鐘，另外還加碼了雷射燈光秀，還在極短的時間之內募集到了國泰金控贊助光雕。」賈永婕提醒，12月24日、25日傍晚六時起，台北101有聖誕點燈放散活動，「記得來看看哪些人跟我老公一樣很愛放閃」，文末提問「請問大家喜歡活潑有趣的101還是中規中矩的101呢？給我一些建議吧！另外如果您為了101好，也請不要指揮介紹不適合的廠商，不適任但有背景的員工需要安插重要的工作！」