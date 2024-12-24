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▲根據《ESPN》知名記者Shams Charania消息指出，奧克拉荷馬雷霆與Alex Caruso簽下4年8100萬美元（約合新台幣24.6億）的延長合約，讓在季後本該成為自由球員的Caruso續留雷霆。（圖／美聯社／達志影像）

▲芝加哥公牛隊後衛「禿曼巴」Alex Caruso是聯盟中最好的外線防守者之一。（圖／美聯社／達志影像）

NBA洛杉磯湖人隊自2019-20賽季奪冠後，至今未能重現當年的榮耀。Caruso在NBA中以強硬的防守與穩定的三分投射能力聞名，他是冠軍球隊中不可或缺的拼圖。在湖人奪冠的那個賽季，他場均上場24分鐘，扮演著低調但至關重要的角色。他在聯盟中的價值逐漸顯現，並準備爭取更高的薪資報酬。然而，這卻成為湖人的一大遺憾。Caruso最終選擇加盟公牛，並在那裡實現了更大的突破。他不僅進入年度最佳防守球員排名前十，還兩次入選NBA最佳防守陣容（第一隊與第二隊）。雖然公牛在Caruso效力期間僅一次闖入季後賽，但他的價值對於任何有爭冠希望的球隊來說顯而易見。在Caruso與公牛合約的最後一年，他被交易至奧克拉荷馬雷霆隊。雷霆是一支潛力無限的球隊，Caruso的到來為這支年輕隊伍注入了拼勁與經驗。他延續了一貫的防守強度，幫助雷霆坐上了西區榜首之位，並打造出聯盟最佳防守陣容。目前湖人隊陷入了防守困境，而Caruso無疑是能夠填補這項空缺的最佳人選。他的離開成為湖人的一大教訓，讓人不禁反思管理層的決策是否過於短視。如今，