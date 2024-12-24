NBA洛杉磯湖人隊自2019-20賽季奪冠後，至今未能重現當年的榮耀。當年，一名年僅25歲的後衛在巨星雲集的陣容中默默做著「髒活累活」，他就是Alex Caruso。洛杉磯媒體更評論，放走Alex Caruso，無疑是湖人隊史上的「最大遺憾」之一。
Caruso在NBA中以強硬的防守與穩定的三分投射能力聞名，他是冠軍球隊中不可或缺的拼圖。在湖人奪冠的那個賽季，他場均上場24分鐘，扮演著低調但至關重要的角色。他在聯盟中的價值逐漸顯現，並準備爭取更高的薪資報酬。然而，這卻成為湖人的一大遺憾。
當芝加哥公牛隊向Caruso提供了一份四年3700萬美元的合約時，Caruso仍希望能留在湖人。他願意給湖人機會匹配這份報價，但湖人卻僅提出一份三年2100萬美元的合約，因為他們選擇優先續約Talen Horton-Tucker，後者獲得了三年3200萬美元的合約。
Caruso最終選擇加盟公牛，並在那裡實現了更大的突破。他不僅進入年度最佳防守球員排名前十，還兩次入選NBA最佳防守陣容（第一隊與第二隊）。雖然公牛在Caruso效力期間僅一次闖入季後賽，但他的價值對於任何有爭冠希望的球隊來說顯而易見。
重返巔峰：Caruso與雷霆的成功故事
在Caruso與公牛合約的最後一年，他被交易至奧克拉荷馬雷霆隊。雷霆是一支潛力無限的球隊，Caruso的到來為這支年輕隊伍注入了拼勁與經驗。他延續了一貫的防守強度，幫助雷霆坐上了西區榜首之位，並打造出聯盟最佳防守陣容。
雖然Caruso本賽季場均僅出場20分鐘，且多數是替補上場，但他的防守表現依然無可挑剔。因此，雷霆決定與他續約四年，合約總值高達8100萬美元（約合新台幣26.4億）——這個數字是當年Caruso向湖人提出的匹配報價的兩倍。
湖人現狀：防守困境與遺憾
目前湖人隊陷入了防守困境，而Caruso無疑是能夠填補這項空缺的最佳人選。他的離開成為湖人的一大教訓，讓人不禁反思管理層的決策是否過於短視。
如今，Caruso在雷霆展現出的價值證明，他早已超越當年湖人低估他的時刻。他不僅是雷霆的防守核心，更是聯盟中最被低估的防守專家之一。湖人錯失了這位完美的拼圖，這將成為他們多年來難以彌補的巨大遺憾。洛杉磯媒體更直言，Alex Caruso無疑是湖人隊史上的「最大遺憾」之一。
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當芝加哥公牛隊向Caruso提供了一份四年3700萬美元的合約時，Caruso仍希望能留在湖人。他願意給湖人機會匹配這份報價，但湖人卻僅提出一份三年2100萬美元的合約，因為他們選擇優先續約Talen Horton-Tucker，後者獲得了三年3200萬美元的合約。
Caruso最終選擇加盟公牛，並在那裡實現了更大的突破。他不僅進入年度最佳防守球員排名前十，還兩次入選NBA最佳防守陣容（第一隊與第二隊）。雖然公牛在Caruso效力期間僅一次闖入季後賽，但他的價值對於任何有爭冠希望的球隊來說顯而易見。
重返巔峰：Caruso與雷霆的成功故事
在Caruso與公牛合約的最後一年，他被交易至奧克拉荷馬雷霆隊。雷霆是一支潛力無限的球隊，Caruso的到來為這支年輕隊伍注入了拼勁與經驗。他延續了一貫的防守強度，幫助雷霆坐上了西區榜首之位，並打造出聯盟最佳防守陣容。
雖然Caruso本賽季場均僅出場20分鐘，且多數是替補上場，但他的防守表現依然無可挑剔。因此，雷霆決定與他續約四年，合約總值高達8100萬美元（約合新台幣26.4億）——這個數字是當年Caruso向湖人提出的匹配報價的兩倍。
湖人現狀：防守困境與遺憾
目前湖人隊陷入了防守困境，而Caruso無疑是能夠填補這項空缺的最佳人選。他的離開成為湖人的一大教訓，讓人不禁反思管理層的決策是否過於短視。
如今，Caruso在雷霆展現出的價值證明，他早已超越當年湖人低估他的時刻。他不僅是雷霆的防守核心，更是聯盟中最被低估的防守專家之一。湖人錯失了這位完美的拼圖，這將成為他們多年來難以彌補的巨大遺憾。洛杉磯媒體更直言，Alex Caruso無疑是湖人隊史上的「最大遺憾」之一。