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2024年台北國際城市青少棒錦標賽今(24)日進入單淘汰複賽七賢第1局靠著保送擠回1分，和歌山次局開啟攻勢，可惜強迫取分失敗，讓地主先發投手李鍇特越投越穩，繳出5局3K無失分，可惜接替第6局的楊承恩被連敲2支二壘安打，剛從中外野移防的游擊手杜邵允又發生傳球失誤，讓和歌山取得1分領先。6局下半七賢雖然得到2分，7局上衫本虎太郎又敲出追平的三壘安打，逼出7局下。最終楊承恩戴罪立功，右外野線邊安打送回一壘上的跑者羅文成，完成逆轉秀。楊承恩其實家學淵源，母親是壘球國手吳佳燕，父親也是專業壘球選手，「從小就對棒球很有興趣，國中想認真打球，但剛接觸硬式的時候會怕球，體能也跟同學差距很大，大概到國二才慢慢開竅。」七賢教練張皓晨賽後讚揚大家的表現，「城市盃強度一直都滿高的，今天又對韌性很強的日本，不過先發投手李鍇特總能化解危機，也很稱職的把局數拉長，希望他們把這場的精神帶到明天。」李鍇特是泰雅族、賽夏族混血，從小跟著舅舅打棒球，很快就確立打職棒的夢想城市盃25日上午8點將進行四強賽，天母棒球場是七賢對長安，新生公園棒球場是日本豐田對桃園新明國中，11時30分與下午2點的獎牌戰都在天母舉行。