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▲星巴克員工高舉「沒有談判合約就沒有咖啡」的標語進行罷工。（圖／美聯社／達志影像）

美國連鎖咖啡龍頭星巴克員工為期5天的罷工計劃，原計劃於聖誕節前夕的平安夜（24）結束，但根據星巴克職員聯合工會（Starbucks Workers United）指出，這場罷工活動可能繼續進一步擴大，目前罷工已擴及全美300多家門市，約有5000多名職員參與罷工，成為星巴克史上最大規模的罷工。這次罷工最早是在上週五於洛杉磯、芝加哥及星巴克總部所在地西雅圖展開，隨後包含波士頓、達拉斯、紐約、丹佛和波特蘭等城市也相繼加入，截至本週一（23）全美已有59家分店因罷工關閉，工會表示罷工活動預計在平安夜進一步擴大，這可能導致數百家分店停業，對星巴克的運營造成重大影響。星巴克職員工會在聲明提到，「沒有人希望罷工，這是最後的手段。但星巴克對數千名咖啡師的承諾未能兌現，導致我們別無選擇。」不過星巴克發言人吉（Phil Gee）表示，目前罷工對公司運營的影響「並不顯著」，只有少數美國分店受到影響，並強調尊重員工參與合法罷工的權利。此次罷工的主因是星巴克與工會在工資、人員配備和時間表等問題上的談判陷入僵局，工會要求星巴克履行今年2月達成的勞動協議承諾，並指責公司迄今尚未提出「一個嚴肅的經濟解方」，包括解決數百起未結的勞動糾紛。此外，工會也對星巴克提出的未來幾年僅每年加薪1.5%的方案表示不滿，認為這不足以滿足員工的合理需求。工會主席福克斯（Lynn Fox）表示，星巴克聲稱重視員工，但卻沒有為咖啡師提供任何立即的工資提升方案，員工們拒絕接受這種無法兌現合作夥伴價值的提議。對此，星巴克則表示已承諾為工會員工提供每年至少1.5%的薪資增幅，並指出目前美國咖啡師的平均時薪為18美元，加上醫療保險、帶薪休假等福利，整體薪酬價值約為每小時30美元，公司還強調已做好繼續談判的準備，並希望工會能回到談判桌。另外，工會所要求的「立即提升時薪64%」方案則被星巴克認為「不可持續」，同時星巴克新任CEO尼科爾（Brian Niccol）的高薪也成為員工不滿的焦點，有報導稱尼科爾光是第一年的薪酬可能就已經超過1億美元。目前，罷工已擴大至全美11個州的分店，預計隨著聖誕節、新年假期的臨近，工會的行動將對星巴克的節慶假日業務造成進一步壓力。