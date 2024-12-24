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▲Michael Porter Jr.今年打出近四年最佳表現。（圖／美聯社／達志影像）

▲美國職籃（NBA）丹佛金塊今年戰績不佳，近期傳出想交易Michael Porter Jr.來補強球隊陣容。（圖／美聯社／達志影像）

金塊今年開季總體表現不如預期，交易前鋒Michael Porter Jr.甚囂塵上。「人生總會有這樣的事情發生，我和家人經歷許多，交易流言這樣小事我把它交給上帝處理，沒有任何壓力。」金塊最近六戰5勝1敗，16勝11敗戰績回升到西區第五，金塊中鋒Nikola Jokic在球隊開季陷入低迷、失準、迷航等種種意外，一個人扛著全隊前進，解決攻防兩端所有問題。或許金塊仍需要做出調整和改變，但傳出金塊有意交易Michael Porter Jr.，改變金塊陣容深度和板凳能量，還是讓絕大多數人非常意外。Michael Porter Jr.今年場均18.3分+6.9籃板，投籃命中率5成18，三分命中率3成88，得分、投籃命中率、籃板都是近四年生涯最好。金塊是Nikola Jokic的球隊，主要球權和控球都在Jamal Murray手上，二號主控Russell Westbrook也搶走更多球權和戰術角色，Michael Porter Jr.在出手和球權、戰術角色都沒有增加情況下，依舊打年生涯第二高命中率和場均得分，做為球隊第三號得分手表現和功能性非常出色。很難想像金塊會傳出交易Michael Porter Jr.傳聞，或許Michael Porter Jr.在交易市場更有價值，可以換回金塊更想要籌碼、年輕球員、首輪籤，但這絕不是金塊傳出想要出手Michael Porter Jr.理由和主要考量。根據Michael Porter Jr.自己說法，他已經跟管理階層談過，球隊不會交易他。金塊根本不需要急於眼前，焦慮做出改變，金塊目前處於上升走勢，戰力和能量都在累積，優質3D Christian Braun正在成長為比Kentavious Caldwell-Pope更出色得分後衛，防守、空切接應、得分爆發力更好。Russell Westbrook就是能量補充劑，為金塊帶來源源不絕拚勁，改變比賽奇襲動力。二年級菜鳥後衛198公分Julius Strawther正在學習成長，可以擺進主要輪換陣容，不要挑剔他防守不好，那需要時間。三年級201公分前鋒Payton Watson運動能力出色，速度、協防、對位、體型規格都非常紮實好用，他需要上場時間和更多挑戰，只要一路磨到季後賽，他會成為更好奇兵牌。金塊很好，只要季後賽很健康，板凳3-4個角色球員養出來，給他們信心，今年西區最終發展沒有人料得準。