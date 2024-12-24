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屏東落山風藝術季的《渡風者》，將於12月28日呈現四米高的火焰巨人還有變裝皇后與火舞、高空特技的精彩表演。這場全台唯一的震撼視覺盛宴，千萬不要錯過。「海天為幕、沙灘為舞台，是落山風藝術季的經典特色，也是重頭戲之一」，屏東縣府傳播暨國際事務處處長鄞鳳蘭表示，落山風藝術季充分運用屏東優美的海岸沙灘，演出沉浸式的大型戲劇，自推出以來備受好評，每年都成為民眾期待的焦點。《渡風者》中，再次邀請到台灣之光金氏世界紀錄保持人以及2019年十大傑出青年獎得主的劍舞藝術家蔡宏毅編導。此次，蔡導將展現他獨創的精湛劍舞《行雲流劍》，同時製作團隊更推陳出新，創造出令人瞩目的四米高火焰巨人，該巨人將於落山風藝術季首度亮相。他將在沙灘上漫步，配合夜色、海風及在地文化，融合高空特技、火舞和音樂，為觀眾帶來震撼的視覺盛宴，點燃恆春半島的激情火焰。此外，來自國際的變裝皇后團體Haus of WIND也首次參演，將為整個活動增添絢麗的表演，成為當晚的高潮之一。其他參演團隊，如即將成真的火舞團、太極男神孫家閎的火焰太極、屏東日系築夢一輪車俱樂部及紙風車劇團也將帶來精彩的互動演出。《渡風者》將於12月28日下午4時30分在海口港沙灘正式開演，並於5時拉開舞台序幕，活動免費入場。