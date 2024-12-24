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▲為打造更安全的金融環境，台灣高等檢察署與中信銀行今（24）日共同簽署「檢銀打詐平台」合作意向書，法務部長鄭銘謙（中）、高檢署檢察長張斗輝（右五）、中信銀行董事長陳佳文（左五）及中信育樂董事長陳國恩（左二）等都出席見證。（圖／中信銀行提供）

▲台灣高等檢察署與中信銀行今（24）日共同簽署「檢銀打詐平台」合作意向書，可望解決金融機構處理調閱資料的痛點，加速偵辦詐騙案件，為守護社會正義提供強而有力的支援。（圖／中信銀行提供）

為有效遏止詐騙橫行，打造更安全的金融環境，中國信託商業銀行繼今（2024）年8月與台灣高等檢察署合作「雷霆專案」，提供全台地檢署個人資料去識別化的人頭帳戶名單，運用中信銀行大數據資料分析能力，識別異常交易行為提前管制可疑警示關聯戶之後，中信銀行今（24）日再宣布，進一步與高檢署合作，建置「檢銀打詐平台」，可望解決檢察機關案件偵辦過程須函請金融機構處理調閱資料的痛點，加速偵辦詐騙案件，為守護社會正義提供強而有力的支援。「神盾阻詐雷霆共鳴─檢銀打詐平台」合作意向書簽約儀式今日在中國信託金融園區舉行，法務部部長鄭銘謙、高檢署檢察長張斗輝、行政院洗錢防制辦公室執行秘書蘇佩鈺、高檢署打詐督導中心執行秘書卓俊忠、中信銀行董事長陳佳文、中國信託育樂公司董事長陳國恩、中信金控法遵長金延華、中信銀行總經理楊銘祥及個人金融執行長楊淑惠皆出席，充分展現公私聯防打擊詐騙犯罪的決心與行動力。法務部長鄭銘謙表示，這次高檢署與中信銀行合作，簽署檢銀打詐合作意向書，是一個新的里程碑，作為跨部會與金融機構等關鍵產業的合作，來遏止電信詐騙，公私協力合作打擊詐欺，減少詐騙發生，讓民眾有感政府打詐的決心。高檢署檢察長張斗輝指出，中信銀行為了防制詐騙投入眾多人力，以科技阻詐為主的神盾聯防，產生很大的效果，中信銀行的警示帳戶占全部金融機構的比例也逐年下降，高檢署2022年8月12日與中信銀行簽署合作備忘錄，透過大數據資料分析，掌握潛在不法金融帳戶，中信銀行所提供的資料已發揮成效，今日簽署「檢銀打詐平台」合作意向書，中信銀行將提供檢察機關偵辦詐騙案件最需要的金融資料，相信對阻詐及懲詐有很大助益。中信銀行董事長陳佳文則強調，中信銀行持續履行企業社會責任的重要實踐，協助檢察官與司法單位提升查調資料效率，快速鎖定犯罪集團行蹤，中信銀行已在今年8月與高檢署合作「雷霆專案」，透過人頭帳戶的金流與關聯分析，進一步識別出可疑帳戶，這對金融業進化防詐預警監測機制的幫助很大，這次合作的「檢銀打詐平台」，利用數位的方法，省去公文往返查調資料的時間，協助檢方提高追查效率，為守護社會正義提供強有力的支援，減少民眾財產損失，完善打詐機制。中信銀行秉持守護客戶資產安全為使命，透過「神盾聯防科技平台」打造中國信託智能防詐安全網，提出迎賓識詐、關懷堵詐、櫃台阻詐、聯防懲詐等4大戰略，以科技辨識客戶風險，啟動防詐關懷，同時配合檢警加速偵辦與管制異常帳戶，成效獲得各界認同。中信銀行今年臨櫃攔阻詐騙金額較去年成長10.6%，截至8月底，成功攔阻1293件詐騙，攔阻詐騙金額逾新台幣8億元；在警示帳戶管理部分，截至第3季新增警示帳戶數也較去年同期減少4.5%，防詐成效顯著。此外，中信金董事會持續要求所有同仁盡力推展金融友善服務，強化阻詐成效，深入偏鄉社區傳遞金融知識，中信銀行積極配合政府打詐政策，優化內部防制機制，以實際行動發揮金融影響力，積極遏止不法行為，守護人民福祉。