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美國正適逢耶誕假期，在這交通繁忙的時段，美國航空（American Airline)今（24日）突宣布，停飛在美所有航班，聲稱因技術問題，目前還沒有恢復的時間表。根據CNN報導，針對美國所有航班停飛，美國航空一名發言人稍早表示，團隊正在努力盡快解決問題，對於給客戶帶來的不便，我們深表歉意。根據通知，美國聯邦航空總署（FAA)對所有美國航班發布了全國範圍內的停飛令。美國聯邦航空總署在聲明中表示，美國航空要求在全美範圍內進行地面停留，但將所有問題轉交給該航空公司以獲取更多資訊。美國航空在社群媒體平台 X 也發出聲明強調，旅客安全為公司首要任務，一旦故障排除後並會恢復航班，目前正在進行修復工作，但未能給出具體時間，也未提到是何種技術性問題。在社群平台X上，許多原欲搭乘美國航空班機的乘客都對此情況傻眼，要求航空公司給出解釋，許多民眾耶誕假期規劃因此被打斷，被迫調整行程。CNN提到，在佛羅里達州羅德岱堡機場發布的一段影片中，可以聽到一名工作人員說「我們的系統出現故障」，他們將乘客留在登機口。適逢聖誕節前最後一天交易日，美國航空 ( AAL ) 股價在盤前交易中下跌近 3%。