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近期有許多民眾接獲冒用台電名義發送的繳費簡訊，屏東台電特別提醒，台電的繳費簡訊確實會以「111」為發訊號碼，但內容絕不會附上超連結或繳費畫面，民眾務必提高警覺，確認「111」號碼的真實性，避免個人資料外洩，成為詐騙集團的受害者。隨著詐騙手法不斷翻新，除了假電費帳單或詐騙釣魚電子郵件外，有民眾接獲假冒台電的未繳費簡訊，號碼顯示為「111」，令人防不勝防，甚至因此上當，個資外洩。台電強調，合法的繳費簡訊不會要求點擊連結，也不會透過電話核對身分證號碼、轉接至警察機構或索取匯款帳號。台電指出，有不法份子利用中國製偽2G基地台設備，冒用「111」政府短碼平台發送簡訊，誘導民眾點擊釣魚連結，進一步竊取個人資料或盜刷信用卡。台電重申，官方不會以電話索取個人資料、帳戶資訊或要求簽署不明文件。民眾需提高警覺，妥善保護個人資料，避免成為詐騙對象。