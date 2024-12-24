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今（12/24）日是聖誕節前夕的平安夜，由美國、加拿大共同組成的軍事機構「北美防空司令部」（NORAD）啟動的年度任務「追蹤聖誕老人」（Tracks Santa），讓全球掀起追蹤熱，稍早在台灣時間10點41分，代號「SANTA1」的雪橇經過台北上空。綜合外媒報導，「NORAD追蹤聖誕老人」是北美防空司令部的一項一年一度的公關服務，這項服務起源於1955年耶誕前夕，美國「科羅拉多斯普林斯新聞報」（Colorado Springs Newspaper）在刊登邀請小朋友致電耶誕老人的廣告中，將電話號碼誤植為北美防空司令部指揮中心的電話。當時指揮官舒普（Harry Shoup）並未因此生氣，反而耐心回答孩童提問耶誕老人的定位，並向所有工作人員下達須向打電話來詢問的孩子們回覆聖誕老人目前位置的指令。就在台灣時間晚間10時41分，聖誕老人「SANTA1」雪橇經過台北上空，這個時間也與2021年的時間相同。這項追蹤聖誕老人的活動，近期也引來許多社群平台的跟進，包含Flightradar24和Google紛紛推出相關活動，根據Flightradar24的資料顯示，目前超過7萬名網友，追蹤聖誕老人行經路線，目前他的雪橇剛飛越關島上空，正在太平洋上前進。