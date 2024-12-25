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英國廣播電台(BBC)報導，美國國家航空暨太空總署(NASA)的「帕克太陽探測器」(Parker Solar Probe)24日將抵達較過往任何探測器都更接近太陽的位置，寫下歷史。帕克太陽探測器正頂著嚴酷高溫和極高的輻射，飛入太陽的外大氣層，期間它將有好幾天與地球上的科學家失聯，直到格林威治標準時間12月28日5時(台灣時間28日下午1時)才有可能恢復訊號。科學家期盼，這趟探測之旅能幫助人類更好地了解太陽的運作。NASA科學主管福克斯(Nicky Fox)受訪時表示：「過去幾個世紀以來，人們一直在研究太陽，但你只有實際造訪一個地方，才能感受它的氛圍。」帕克太陽探測器於2018年發射升空，至今已掠過太陽21次，每一次都離太陽更近一些。今年耶誕夜的行動將打破過往紀錄，距離太陽表面僅380萬英里(620萬公里)相較之下，地球與太陽的距離為9,300萬英里，約為探測器到太陽距離的25倍。科學家們希望，當探測器飛越太陽的外大氣層，也就是日冕(corona)時，能解開一個長期存在的謎團。英國威爾斯第五星實驗室(Fifth Star Labs)的天文學家米勒(Jenifer Millard)博士解釋：「日冕真的非常非常熱，而我們不知道原因。」「太陽表面溫度約為攝氏6,000度左右，但日冕的溫度卻高達攝氏數百萬度，距離太陽也更遠。為何大氣層反而更熱呢？」這項探測任務也將有助於科學家進一步了解太陽風(solar wind)。太陽風是不斷從日冕射出的帶電粒子流。當這些粒子與地球磁場相互作用時，天空就會亮起耀眼的極光。但這種所謂的太空氣象也會造成問題，癱瘓電網、電子和通訊系統。如果帕克太陽探測器能挺過這次挑戰，它將在未來繼續環繞太陽執行任務。更多中央廣播電臺新聞