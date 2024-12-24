我是廣告 請繼續往下閱讀

▲24日晚間10點50分，聖誕老公公又從長沙南下到香港，隨後又在11點將航行方向「鬼轉」回台灣的台北。（圖／翻攝Google）

▲始祖版本的北美航太防衛司令部聖誕老公公追蹤器。（圖／翻攝NORAD）

一年一度的聖誕節即將到來，今（24）日平安夜最忙碌的人就是聖誕老公公了，他稍早從格陵蘭家裡上工，駕駛著麋鹿雪橇開始從東半球為孩子們發放禮物，不過今年Google版本的聖誕老公公送禮路徑超詭異，一度讓人以為台灣差點被忽略了！每年平安夜追蹤聖誕老人的活動至今已有68年歷史，最早是由北美防空司令部（NORAD）因為烏龍事件而發起，近年來包含航空資訊網「Flightradar24」、科技巨頭Google等等網路載體，都開始製作聖誕老公公追蹤器，讓全球大小朋友們都能好好看著聖誕老公公在哪裡。不過今年Google的聖誕老公公似乎特別調皮，走了一個很詭異的路徑，先是在南太平洋的各小島、南半球澳洲、紐西蘭等地發送禮物後，就一路直衝往日本沖繩、日本本島、俄羅斯與韓國，隨後又從內蒙古衝往中國北京、長沙等城市，一度略過了台灣。不過隨後在晚間10點50分，聖誕老公公又從長沙南下到香港，隨後又在11點將航行方向「鬼轉」回台灣台北，並在除此之外，始祖版本的北美航太防衛司令部（NORAD）聖誕老公公即時追蹤數據顯示，在台灣時間晚間10點41分聖誕老公公已經乘坐麋鹿雪橇飛越台灣上空，為台灣大小朋友灑下滿滿祝福與禮物。至於航空資訊網「Flightradar24」的聖誕老公公在今（24）日晚間11點20分時依然還在日本北部上空，還沒經過台灣本島。Google版本：24日23點10分北美航太防衛司令部版本：24日22點41分Flightradar24版本：尚未抵達