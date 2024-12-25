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藍鳥當家主砲Vladimir Guerrero Jr.日前拒絕球團開出的3.4億美元（約合新台幣111億）延長合約，引發各界關注，稍早運動薪資網站《Spotrac》也透過數據計算出Guerrero Jr.目前的真實價值作為參考。Guerrero Jr.即將在明年球季結束後，成為非受限自由球員，藍鳥為了留下這位當家球星，開出3.4億美元延長合約，但被Guerrero Jr.團隊拒絕，且表明希望能尋求一紙超過5億美元合約，由於金額落差過大，雙方談判因而陷入僵局。根據外媒報導，Guerrero Jr.已經跟藍鳥球團下最後通牒，便是要求球團在他抵達藍鳥位於佛州的春訓基地，展開春訓第一天以前，需要重啟延長合約協商，否則將在2025年球季結束後投身自由市場，正式告別多倫多。隨著大谷翔平、Juan Soto陸續打破大聯盟球員合約紀錄，身為頂級球星的Guerrero Jr.身價自然水漲船高，外媒目前普遍估計Guerrero Jr.可以接受範圍為4.5億美元至5億美元之間。稍早運動薪資網站《Spotrac》也透過數據，計算出Guerrero Jr.目前的真實價值，計算結果年薪為3800萬美元，意即如果Guerrero Jr.簽下年限至少10年合約，合約總價約落在4億美元上下。自20歲初登大聯盟以來，Guerrero Jr.便成為人氣與實力兼具的頂級球星，生涯至今6個球季已達到許多成就，包含2座銀棒獎、1座金手套、1座全壘打大賽冠軍、4度入選明星賽並獲得過明星賽MVP，本季Guerrero Jr.也告別去年低潮，整季健康出賽159場，繳出30轟、103分打點成績，打擊率3成23為生涯最佳表現，並為藍鳥貢獻生涯次佳的6.2WAR。