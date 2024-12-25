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ESPN今（25）日釋出「詹杜庫」LeBron Jaems、Stephen Curry和Kevin Durant 3人專訪的內容，來為聖誕大戰預熱。他們也談到彼此之間的關係，當年在2015-2018連續4年的總冠軍賽奠定這三人宿敵的關係，對於這段競爭關係，詹皇用「美國嘻哈界」做為比喻，KD則是坦言「球場上沒有朋友」，必須去建立一種對立的關係。騎士與勇士曾在2014-15賽季、15-16賽季、16-17賽季、17-18賽季連續4年在總冠軍賽期間交手，「騎勇大戰」已經成為NBA的永恆經典。James對此表示：「連續4年，騎士大戰勇士，那就像是嘻哈中的東海岸對陣西海岸，與饒舌界之間的矛盾相同，勇士就代表西岸，騎士代表東岸。」美國嘻哈分為東岸嘻哈和西岸嘻哈，兩者之間的曲風、呈現風格有所不同，彼此之間也有心結、衝突，像James好友Jay-Z 就是東岸嘻哈界的代表性人物之一。James本人很愛饒舌樂，無怪乎他會用此做為比喻。Curry則表示那些，在整個賽季、還有休賽期訓練時，都只會想到詹皇的臉，明白這是自己需要去擊敗的對手，「都阿會出現在你的腦海中，我知道要達成最終目標，你需要去擊敗誰。」Durantn則是直言，「NBA是一個弱肉強食的世界，你不想讓任何人搶走你的東西，你必須建立那種對立的狀態，不是惡劣的那種關係，只是在場上，你們沒辦法當朋友，你無法跟這些傢伙很友好，你無法去欣賞任何人！」除了這一片段，ESPN隨後也放出了約2分多鐘的訪談內容。James、Curry和Durant聊到了他們在這個年紀還想成就偉大、還有動力早上6點去訓練，這件事就是他們尊重彼此的原因。