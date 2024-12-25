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▲向佐交還麥克風後，火速轉身走人。（圖／翻攝自微博）

▲近期的向佐相當熱愛穿女穿，當日紅毯他更穿著「馬面裙」現身。（圖／翻攝自微博）

▲向佐在電影《門前寶地》中狂摸鼻子的動作，成了大眾關注焦點。（圖／翻攝自微博））

香港影視大亨向華強、陳嵐（向太）的兒子向佐，近日除了拍電影外，還開始透過直播帶貨，甚至愛上穿女裝，突如其來的轉變讓外界摸不著頭緒。日前向佐又穿上女裝出席時尚活動，被主持人問到為什麼拍電影習慣要摸鼻子時，他竟突然發怒變臉，甚至嗆聲主持人：「你有認真採訪我嗎？」表示自己不想回答這個問題，立刻把麥克風交還給對方，直接走人。向佐在電影《門前寶地》的招牌動作就是摸著鼻子沉思，但由於動作出現的太過頻繁，反而被觀眾嘲諷太刻意，竟變得有些好笑，意外讓向佐又獲得一波關注熱度。日前向佐出席時尚活動走紅毯時，他也重現了這個經典動作，主持人見狀立刻問他：「這個動作是因為這個戲專門設計的嗎？」怎料卻惹來向佐變臉動怒。向佐回答主持人：「（這個問題）其實我回答過，你有認真採訪我嗎？我不會因為一個動作搞笑去對待電影，是對這部電影的不尊重，不好意思，我不想回答你這個問題。」向佐語畢隨即交還麥克風，直接轉身離開紅毯，留下主持人一臉尷尬。隨後主持人衛然也特地發文回應此事，強調當時會提這個問題只是想藉此幫忙宣傳電影，如果提問讓向佐不高興了，他願意道歉，畢竟沒有人想重複回答同樣的問題，他也能理解。至於向佐是否真的生氣了，衛然認為向佐是很真性情的人，「很鬆弛、很直接，有自己的詼諧和風格」，只希望向佐當天在活動上玩得開心。而向佐過去在直播時回答過類似問題，他表示摸鼻子並不是特別為了角色設計的，而是他思考時就會做出來的動作，沒想到成了大家關注焦點，他也很意外。網友看到向佐在紅毯生氣的影片則持兩面態度，有的人認為他只是真性情，有的網友卻嘲諷向佐耐不住性子，非常幼稚且自尊心強。但不論如何，向佐在紅毯的表現又再次為電影帶來一波討論熱度，相關關鍵字也衝上微博熱搜。