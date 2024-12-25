我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院24日行使大法官同意權投票，包括正副院長以及5名大法官共7名被提名人，都未獲立院通過，其中最特別的是台大國發所教授劉靜怡，民進黨團決議封殺，不幫總統賴清德背書，賴清德也只能接受。管理學教授酥餅教授批民進黨團總召柯建銘根本是對賴清德逼宮。酥餅教授說，這一局不是柯建銘下台，就是賴變光緒，沒有第二條路。前總統蔡不愧是鬥爭高手，一個看似無事的大法官人事案，識人不明、無法統御、只愛奴才不愛人才、蓄意侮辱提名人這些原本應該相互矛盾的標籤同時貼到賴清德身上。接下來有那個正常人會接受賴的提名？不要說台灣的事，民進黨裡的事誰會覺得賴說了算？沒有蔡賴終須一戰的覺悟，再同情支持賴總統也是枉然。卡神「楊蕙如」也留言，「民進黨應該徹查嚴辦柯建銘，檢調也要動起來肅清這些英系腐敗遺毒。」楊蕙如也在個人臉書發文，「佩服賴清德總統提名劉靜怡的勇氣和氣度！能夠藍綠白紅都罵，還被藍綠聯手封殺也沒在怕，劉靜怡老師一定做對了什麼！」