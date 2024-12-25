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根據亞利桑那當地記者Duane Rankin報導，近況不佳的太陽正積極尋求交易，除希望送走Jusuf Nurkic之外，與「士官長」Jimmy Butler早已眉來眼去，太陽方面需要送走球星Bradley Beal，以達到交易薪資平衡，但想要達成交易，關鍵在於Beal需要放棄交易否決權。Nurkic合約還剩2年，今年薪資為1900萬美元，本季9.1分、9.6籃板、1.7火鍋成績儘管還算堪用，但對於爭冠球隊先發中鋒而言，顯然還有補強空間。太陽將目光放在交易市場上最熱門的兩位中鋒Nikola Vucevic與Jonas Valanciunas身上，但太陽恐難以拿出吸引公牛與巫師的交易包裹。另一方面，日前就曾傳出太陽加入「士官長」Butler爭奪戰，Butler下季合約為球員選擇權，也有高度意願轉戰太陽，為達交易薪資平衡規定，太陽需要送出陣中第三位球星Beal，不過這樁交易重點在於Beal手持交易否決權，想要獲得士官長加盟，決定權不在太陽這邊，球團還需要說服Beal前往邁阿密，難度不小。然而換個角度思考，Beal來到太陽後，不僅犧牲個人數據，承擔不擅長的第一線防守重責，還因此受到許多責難，加上太陽近況不佳，已滑落到西區第11，藉此趁機跳船，回到熟悉東區與年輕的Bam Adebayo、Tyler Herro一同打拼，也不失為一個選擇。