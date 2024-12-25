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▲有人跟著追蹤耶誕裝男子的動態，發現不久後還有5名男女拿著同一塊廣告牌，對著監視器開心比YA留念。（圖／取自臉書「爆廢公社」）

今（25）日為一年一度的耶誕節，昨日平安夜受到冷氣團影響，合歡山武嶺一度出現路面結冰，沒想到竟有網友在查看武嶺亭監視器時，意外發現有名男子身穿耶誕老人裝正在舉牌，牌上寫著「老闆叫我來打廣告」，超過1700名網友見狀瞬間笑翻，紛紛留言直呼佩服，「這不加薪真的說不過去」、「各家廣告業者挫勒等」。一名網友昨日在臉書社團「爆廢公社」中貼文，他24日下午4時許查看合歡山武嶺亭即時影像，竟發現有個年輕男子正穿著耶誕老人裝，並對監視器舉牌子打廣告，上頭除了業者名稱外，還幽默寫上「老闆叫我來打廣告」，讓原PO忍不住敬佩喊：「老闆，要加薪啊！」貼文一出，吸引超過1700人前來按讚朝聖，網友們紛紛笑喊，「慘了，他搞得各個廣告人員壓力山大了」、「這不加薪～真的過分了」、「去玉山舉牌～肯定會加薪兩倍」、「武嶺這個監視器可以考慮收廣告費了」。也有人跟著追蹤耶誕裝男子的動態，發現不久後還有5名男女拿著同一塊廣告牌，對著監視器開心比YA留念，一行人約在下午約5時離開。