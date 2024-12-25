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▲台中耶誕嘉年華的綠川燈區，昨晚出現大量死魚。（圖／翻攝爆料公社，2024.12.25）

▲耶誕麋鹿燈週遭的小白點都是死魚。（圖／翻攝網路，2024.12.25）

台中市政府籌辦耶誕嘉年華，在火車站前及綠川、柳川一帶佈置燈區，昨晚平安夜民眾前往賞燈，卻在綠川發現上千魚群集體翻肚，懷疑被下藥或電死，也有人認為市府為了裝聖誕燈下降河川水位，導致魚群缺氧。台中市水利局長范世億表示，初步調查水中溶氧量符合標準，新聞局舉辦的耶誕燈飾也未漏電，懷疑是天氣太冷，今天將進一步調查死亡原因。台中耶誕嘉年華今年主打「2024台中好甜，耶誕來電」，以迪士尼皮克斯經典動畫電影《怪獸電力公司》為主題。吸引不少家長帶小孩來賞燈，但昨晚綠川燈區傳出腐臭味，民眾發現水中魚兒載浮載沉。由於不少耶誕燈架設在水裡，有些死魚就在麋鹿燈腳下漂來漂去，民眾遊興大減，匆匆離開。許多遊客在社群反映此事，市議員黃守達也在臉書分享，表示水利局測量過綠川溶氧量，數據都正常；環保局已派員到場快篩排除重金屬污染，沒驗出氰化物；新聞局會同確認是否漏電，已排除狀況，初步推測可能是氣溫問題。台中市水利局長范世億表示，水利局已派員在昨晚10點左右，將死亡的魚兒全部打撈上岸，交由環保局清理，今天將進一步調查魚群死的原因。環保局在台灣大道到民權路間的綠川段撈起240公斤死魚，以野生吳郭魚為主，外觀推測並無中毒現象，部分水質經檢驗也無重金屬、氰化物。環保局長陳宏益推測，台中已有段時間未下雨，前2天突然下雨，雖然雨勢不大，但雨滴落河川時會揚起河床沉積物，可能導致魚群死亡。另一可能性是溫度變化，吳郭魚屬不耐寒魚種，若水域環境有變化，可能導致魚群死亡，目前已將死亡魚群送農試所檢驗，進一步了解魚群死亡原因。