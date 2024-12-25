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一艘俄羅斯貨船24日因引擎室發生爆炸，導致該船隻於地中海沉沒。船上總共16名船員，但仍有2名船員下落不明。綜合路透社等外媒報導，俄羅斯外交部危機中心24日時公布了此消息，指出一艘名為「Ursa Major」的俄羅斯貨船於23日晚間在地中海發生爆炸，當時正在從西班牙阿爾梅里亞（Almeira）外海約57英里處向外發出求救訊號。西班牙海事救援服務部門聯繫了附近的船隻，該船報告當時海象惡劣，並觀察到Ursa Major正向右舷側傾，並有救生艇在水中。西班牙海事救援服務部門派出2艘救援船和一架直升機前往現場，成功救出14名船員並將他們帶至西班牙的卡塔赫納（Cartagena）港口。據獲救船員描述，船上載有空貨櫃以及甲板上的兩台港口起重機。稍後，一艘俄羅斯軍艦抵達現場並接管了救援工作。俄羅斯外交部危機中心在聲明中指出，船上16名船員中有14人已獲救，並被帶至西班牙，但仍有兩人下落不明。聲明中未提及引發船艙爆炸的原因。俄羅斯駐西班牙大使館表示，正在調查船隻沉沒的具體情況，並與西班牙當局保持聯繫。從流傳的影片中可以看到，一艘貨船在沉沒前大幅向右傾斜，船首明顯低於正常水位。「Ursa Major」貨船製造於2009年，由俄羅斯國防部旗下的軍事公司Oboronlogistika營運。該公司曾表示，該船正運送兩台巨型港口起重機，計劃前往俄羅斯遠東的海參崴（Vladivostok）。根據美國2022年對俄羅斯制裁名單，Oboronlogistika、船隻直接持有人及營運商SK-Yug因與俄羅斯軍方有密切關聯，而受到美國制裁，「Ursa Major」也列於名單上。Oboronlogistika及SK-Yug拒絕就沉船事件發表評論。