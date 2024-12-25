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勇士前鋒Jonathan Kuminga近日接受《ESPN》採訪，談到本季第三度被放回替補看法時，這位22歲未來之星表示並不在意，同時也以過去成長經歷，表達自己強悍的心理素質。「我有時候先發，有時候替補，但這對我沒有太多影響，職業生涯來到這個階段，我不能低頭沮喪，也不能不上場努力打球，我只會上場做好工作。」Kuminga表示，「我甚至沒有太多時間擔心這些事情，因為越擔心這些事情，越容易失敗。」勇士本季持續進行Kuminga「先發實驗」，在他目前出賽26場比賽內，僅有10次先發機會，台灣時間12月20日面對灰熊時，Kuminga本季第三度重回板凳，此前Kuminga已經連續3場貢獻超過20分，過去6場擔任先發出戰，也能繳出場均20.8分，5.1籃板成績單。Kuminga還談到他的成長背景，出生於剛果與盧安達邊境城市的他，自幼面對戰亂，很多人不僅沒有辦法堅持打球，甚至走上歪路與失去生命。「我已經習慣了。以我的出身背景，你永遠保持強悍的心理素質。」「有很多球員，如果他們經歷了跟我一樣的事情，他們會選擇放棄籃球，還需要進行心理治療，他們會經歷許多掙扎，但這些事對我沒有影響，只要我每天跟隊友一起上場打球，他們都會鼓勵著我要成為最好的球員。」