我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院會日前三讀通過修正財政收支劃分法，中央將釋出3753億元下放地方，行政院稱恐衝擊明年度中央政府總預算，甚至需要重新編列，今（15）日在立法院財委會藍委要財政部長莊翠雲不要恐嚇人民，要依法行政，這4年稅收已超徵1.8兆元，政府很有錢，預算砍一砍就有。對此，莊翠雲說，砍預算會影響中央政府施政及人民權益，況且我們從來沒說要重編預算，公務員也不會為所欲為，相關救濟措施都在評估中。由於周一立法院財委會審查財政部相關預算，但財政部長莊翠雲卻向財委會請假，到行政院召開財劃法修法相關記者會，國民黨立委賴士葆今日質詢痛批莊翠雲，財政部長要對人民負責，那天卻在行政院大罵立法院，這違反倫理，自己沒提行政院版本，還跑去行政院跟主計長一起罵立法院，他正式表達嚴正抗議，還警告財長下不為例。國民黨立委林德福則追問今年總預算要不要重編？莊翠雲說，114年度預算行政院已送到立法院審議中，目前立法院已都在審議當中，有關財劃法三讀通過後，整個對中央施政的窒礙，財政部已與主計總處在盤點，但林德福認為，如果要重編就不要再審了，這會引起憲政爭議。莊翠雲回應，114年下周就開始了，怎麼重編，中央施政要如何推動？況且除了中央之外，還有地方預算，同樣他們都已完成相關審議，22個縣市，大概只剩下3、4個縣市沒完成審議，這部分這茲事體大，會跟行政院一起討論相關行政救濟措施，各種措施我們都在評估中。林德福認為，三讀通過的法案，怎可以任意說要預算重編，現在預算都在審，你們講話算數嗎？莊翠雲回應說，「我們有說重編嗎？我們沒有說」。林德福則提醒，你們怕預算不夠，但他統計過4年稅收共超徵1.8兆元，預算重編茲事體大，要財長做任何事情要深思熟慮，不要因25年沒修財劃法，一修過就提出各種方式來抵觸，這是國會殿堂，公務員要依法行政，不能為所欲為，一定要守法。莊翠雲表示，「當然，我們都深思熟慮，行政機關從來不會為所欲為」。賴士葆也要財政部長不要恐嚇人民，政府很有錢，3千多億預算砍一砍就有了，經濟部長也說砍掉可以去借錢。莊翠雲則表示，當然，審查預算是立法院權責，但刪減預算以後，會不會對中央施政窒礙及對民眾權益影響都要審慎研議，這部分不是怎麼的砍，而是要考慮後面施政有沒有窒礙。不過，賴士葆表示，今年稅收有望超徵5千億，其中拿出3千多億就解決，但莊翠雲解釋，沒有所謂稅收超收，實際上是113年稅課收入比預算數高，況且5千億中還有地方的，並不全屬地方，扣掉地方後，目前推估超出預算3500億元左右，這也只是今年，實徵數超過預算數不是每年都是如此，以前也有實徵數低於預算數。