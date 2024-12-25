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▲憑此「截圖」爽吃福勝亭聖誕跨年「65折優惠」。（圖／翻攝自福勝亭FB）

▲吉野家首度聯名《鬼滅之刃》，設計「刀匠村撲克牌」等週邊商品。（圖／吉野家提供）

▲吉野家聯名《鬼滅之刃》17款週邊商品，12月30日限量開搶。（圖／吉野家提供）

聖誕節福勝亭放送兩大優惠！12月25日除了有「福勝亭豬排日85折」開吃厚切活力豬排定食兩份442元；今起只要截圖還能爽吃「65折優惠」，買開運豬排定食組合送鮮嫩炸雞柳定食，而且同樣享有白飯、高麗菜絲、味噌湯免費續加吃到飽到跨年。吉野家則首度聯名《鬼滅之刃》，12月30日限量開搶17款週邊商品一次整理。福勝亭固定每月25日祭出「福勝亭豬排日」優惠活動，今12月25日一日限定，到店內用「厚切活力豬排定食」2份特價442元（原價520元），相當於85折、一份221元，且同樣享受無限續用白飯、高麗菜絲、味噌湯吃到飽！提醒大家，優惠活動限內用、外帶，外送平台不適用；限指定商品不可更換品項；優惠不併用。聖誕跨年福勝亭加碼豬排優惠！即日起至12月31日，憑「截圖」到福勝亭門市，買「開運豬排定食＋涼拌小菜＋現炸揚物＋飲料 x 2」，即送「鮮嫩炸雞柳定食」特價390元（原價600元），相當於「下殺65折」現省210元好划算。提醒大家，商品圖品僅供參考，產品以實物為主；套餐為固定品項，不得換菜；限內用、外帶，外送平台不適用；套餐優惠不併用。台灣吉野家登台37週年首度跨界聯名超強動漫《鬼滅之刃》！打造富岡義勇、我妻善逸、時透無一郎、竈門禰豆子和竈門炭治郎等13位人氣角色，共17款限定週邊商品，包含4款角色資料夾、4款造型杯墊、2款時尚純棉襪、2款經典帆布袋、1款刀匠村撲克牌、2款鬼滅限定陶瓷碗、2款聯名VIP卡，12月30日全台39間吉野家門市限量滿額兌換和發售。◾️12月30日起限量送完即止，消費滿額300元，免費送「角色資料夾 (共4款隨機不指定)」或「造型杯墊 (共4款隨機不指定)」。◾️2025年1月20日起限量售完即止，「刀匠村撲克牌」加購價105元、「時尚純棉襪 (共2款隨機不指定)」加購價129元、「經典帆布袋 (共2款隨機不指定)」加購價160元。◾️2025年3月1日起限量售完即止，凡購買指定「鬼滅全集中」499元套餐，開吃「牛/豚丼(中)＋茶碗蒸＋檸檬風味紅茶(S)」，免費送「鬼滅限定日式陶瓷碗 (共2款隨機不指定)」＋「聯名VIP卡 (共2款隨機不指定)」。而且憑VIP卡於2025年4月1日至4月30日，到店用餐享單筆消費「9折優惠」。