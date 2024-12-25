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豔陽高照的新加坡，在今（25日）迎來天氣最暖的聖誕節，儘管氣候溫暖，但熱門景點早已換上聖誕節裝飾，讓遊客們能在舒適的溫度下逛得盡興。首先必逛景點有「偉大的聖誕節街道烏節路（Christmas on A Great Street at Orchard Road）」，這是第41屆烏節路燈光秀展演，今年變成了螢火蟲花園，將經典的聖誕星星、鐘聲和聖誕樹與模仿螢火蟲光芒的迷人波浪光束融為一體。聖誕村在 Shaw House Urban Plaza 和義安城市政廣場 (Ngee Ann City Civic Plaza) 回歸，提供嘉年華遊樂設施和週末現場音樂演出。再來第二個必逛景點是濱海灣花園的「聖誕節夢幻仙境（Christmas Wonderland）」，第11 屆濱海灣花園聖誕仙境於2024 年11 月29 日至2025 年1 月1 日回歸。現場有光影隧道，以及受天鵝湖啟發的表演《奧黛特之舞》。現場能與巨大的快樂熊合影，也可以漫步在風信子巷的迷人森林中，並觀看聖誕老人攀爬擎天樹。現場音樂、節日美食、嘉年華遊戲和無盡的節日拍照活動，邀請民眾一起參與！最後一個必逛景點是新加坡樟宜機場（Jewel Changi Airport），迪士尼冒險樂園的魔力已經抵達星耀樟宜機場，這是與迪士尼遊輪公司的獨一無二的合作。機場的樹冠樂園已轉變為異想天開的仙境，靈感源自迪士尼冒險樂園的七個主題區。來到新加坡機場可以探索迪士尼奇想花園和舊金山街等迷人世界，與深受喜愛的迪士尼、皮克斯和漫威角色一起捕捉難忘的時刻。