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總統賴清德提名台大國發所教授劉靜怡擔任大法官，民進黨立委不願背書，決定「黨團自主」，一致投票「不同意」，劉靜怡只獲來自民眾黨的8票同意票。雲林菜農林佳新說，民進黨團已是公然造反，背後2大目的，是劍指賴清德的共主地位，2026選舉民進黨已非茶壺裡的風暴，而是「真刀真槍」在幹。林佳新說，民進黨團直接公然造反，理由就是「黨團自主」，這個黨團自主的理由，用在戒嚴時代民進黨在野時期當然說的過去，但現在總統是「民進黨籍賴清德」，柯建銘是在暗諷「賴清德是假台獨份子真獨裁份子？拒絕黨內協商的意思嗎？」，所以才說了這句「黨團自主」的瞎理由嗎？林佳新說，民進黨立法院黨團組織很清楚，在野時立院黨團決策位階是高於中央黨部，立委是直接有民意基礎的個體，執政時雖未指明黨中央，主席，總統是凌駕於黨團之上，但其實自然都會由強勢的黨主席，總統取代主導權林佳新說，這時間喊出「黨團自主」，不過是另類的地方包圍中央，只是這個中央也是民進黨籍而已，柯建銘夠種的話乾脆直接說「2028別逼我們易主」而不是「黨團自主」。林佳新說，柯建銘背後的勢力實質上用「黨團自主」的瞎話，在劍指賴清德的共主地位，背後理由其實也很簡單「地方權利的春藥」以及「切莫再殺雞儆猴」，如果賴再一意孤行不協商不共享權利，那未來民進黨的內亂將更甚於前幾日林佳新說，2026選戰在即，立法院已然無法有效支持民進黨執政，那地方的利益自然能比在立法院爭取得多太多，未來縣市長選舉賴清德如果不公開初選，那各派系的榮辱就只憑是否能得到「賴幸」，如果「賴不幸」那派系為了消長存亡當然要掀起一波腥風血雨以逼迫賴清德屈服。