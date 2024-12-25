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金州勇士隊主帥Steve Kerr對新成員Dennis Schroder充滿信心，雖然他在加盟勇士後的前3場比賽中表現平平，但Kerr認為這只是適應問題，並堅信Schroder的投籃能力將隨著時間回歸。勇士在主場以105：111不敵印第安納溜馬後，Kerr接受媒體採訪時表示：「Dennis目前仍處於適應階段，這才是他為我們出戰的第3場比賽，所以需要給他一些時間。」他特別提到Schroder在防守端的表現令人滿意，即使進攻端尚不穩定。「投籃手感時有起伏是正常的，但我知道他有能力找回狀態，這只是時間問題，」Kerr說，「Schroder對我們來說是個重要補充，他能在未來幫助我們贏下許多比賽。」在週二對陣溜馬之戰，Schroder的表現未能達到預期，出戰30分鐘9投3中，僅得9分、3次助攻，並且沒有抓下籃板，正負值為全隊最低的-22。相比之下，他在本賽季效力布魯克林籃網時，場均貢獻18.4分和6.6次助攻，而轉至勇士後，前3場比賽場均僅得7.7分和3.7次助攻，顯示他仍需時間適應新球隊的戰術體系。勇士在交易Schroder時，希望他能與Stephen Curry形成有效的後場搭檔，提升球隊的進攻火力。儘管目前成效不明顯，但Kerr強調這只是小樣本數據，並非Schroder真正實力的展現。隨著2月6日NBA交易截止日的臨近，勇士仍有時間觀察Schroder是否能與球隊磨合並提升表現。如果情況未見明顯改善，球隊可能需要考慮進一步調整陣容。