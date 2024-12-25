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全球第三富豪、現年80歲的甲骨文（Oracle）創辦人艾利森（Larry Ellison）身邊桃花不斷，而被稱為「矽谷花花公子」。艾利森過去曾有過四段婚姻，近來又被外媒爆料，其第五任妻子是33歲的朱喬琳（Jolin Zhu），來自中國東北瀋陽，是一名赴美留學生，與艾利森跨越年齡差47歲的隔閡，兩人現居住在價值1億1000萬美元（約台幣35.9億元）的頂級莊園裡。綜合外媒報導，艾利森在今年8月時喜迎80大壽，據最新統計，他以2137億美元（約台幣7兆元）的身家，位居富比士全球富豪榜第3名。艾利森不僅事業得意，在情場上也有豐富情史，過去他曾經娶了4任老婆，且對象範圍極廣，從公司前接待員到小說家，而第五任妻子則是中國赴美留學生朱喬琳。但艾利森與朱喬琳的婚姻，並沒有正式對外公開。近日，因為密西根大學狼獾隊宣布，搶下了17歲明星四分衛布萊斯·安德伍德（Bryce Underwood），引起軒然大波。密西根大學在聲明中透露，身為校友的朱凱倫在這場交易扮演關鍵角色。公開聲明指出，這件事要親自感謝艾利森和他的「妻子」Jolin提供財務援助。這才讓外界意外發現，原來2020年結束第四段婚姻的艾利森身邊已經多了一名年輕的妻子。其實艾利森與朱喬琳的聯繫至少可以追溯到2017年，他們第一次被媒體拍到的是一同參加了在美國加州印地安泉網球公開賽。但當時艾利森第四任妻子還維持婚姻，且艾利森身旁女性朋友一直都很多，因此沒有掀起太多討論。英國「每日郵報」指出，朱喬琳真實姓名為朱凱倫（Keren Zhu），來自於中國東北瀋陽，在2010年赴美留學，就讀於密歇根大學，攻讀國際研究學位。在就學期間，朱喬琳住在密西根大學北邊、月租金880美元起（約台幣2.8萬元）的分租公寓，與現居香港的36歲核子工程博士生Ang Zhu共用一個房間，不過兩人的關係無法確認。有關於朱喬琳的消息其實很少，大學時期的同學幾乎不記得她，僅知朱喬琳2012年大學畢業後搬到灣區的附近的社區，但在畢業後的發展以及如何與艾利森認識都是個謎。每日郵報推測，她可能在離社區距離不遠的甲骨文總部找到了工作。據悉，目前朱喬琳住在價值1億1000萬美元的日式風格豪宅裡，那邊是艾利森收藏的豪宅之一，不過鄰居同樣也都不清楚朱喬琳是誰。