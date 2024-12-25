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▲台北六福萬怡酒店今（25）日中午12時至12月30日限時6天推出「怡享久久 Boxing Day驚喜優惠」快閃住房專案售價5,599元起。（圖／六福萬怡提供）

▲六福萬怡酒店的超人氣Buffet「敘日全日餐廳」推出歡慶「2025新年」餐飲優惠，於2025年1月1日起到敘日餐廳官方粉絲團擷取元旦活動貼文並再用餐時出示，即可享雙人同行平日午餐2,025元+10%。（圖／六福萬怡提供）

▲茹曦酒店Sunny Buffet 將於明年一月至二月全新推出西班牙主題盛宴，新的年度也推出壽星專屬優惠方案，當月壽星於平日午餐或晚餐時段用餐，即可享受2人同行1人半價、4人同行1人免費的超值優惠。（圖／茹曦酒店提供）

台北六福萬怡酒店今（25）日起中午12:00開始至12月30日限時6天推出「怡享久久 Boxing Day驚喜優惠」，快閃住房專案售價5,599元起，能以約41折優惠入住，還送餐飲折抵500元1張。飯店內超人氣Buffet「敘日全日餐廳」也推出歡慶「2025新年」餐飲優惠，於2025年1月1日至1月24日到敘日餐廳官方粉絲團擷取元旦活動貼文並再用餐時出示，即可享雙人同行平日午餐2,025元+10%餐飲優惠，等於每人約1013元+10%，就能狂吃生食級干貝、牡蠣等，另外假日再加價也能享有松葉蟹吃到飽。坐落南港車站四鐵共構的台北六福萬怡酒店，今（25）日中午12時至12月30日限時6天推出「怡享久久 Boxing Day驚喜優惠」快閃住房專案售價5,599元起，原價1萬3500元，約是41折優惠，再贈萬豪點數5,000點，以及餐飲折抵500元1張，入住時間自1月1日起至3月31日，並可於過年檔期期間及228連假入住，但是2025年1月28日至1月31日及3月25日至3月29日不適用；周五、周六及國定假期每房每晚需加價1,000元。台北六福萬怡酒店內有南港超人氣Buffet之稱的敘日全日餐廳，也推出歡慶「2025新年」餐飲優惠，於2025年1月1日至1月24日到敘日餐廳官方粉絲團擷取元旦活動貼文並再用餐時出示，另外平日晚餐則加價200元為雙人2,428元、假日午晚餐加價600元為雙人2,828元，相當於最低73折。顧客可暢吃《敘饗韓風食堂》主題餐檯料理：韓式經典現煎海鹽五花肉、大邱韓式炸雞、釜山海鮮煎餅等，還有生食級干貝、帶殼牡蠣、招牌爐烤牛排無限暢吃，若三人同行再贈燒酒，六人同行即贈燒酒與馬格利米酒各乙瓶，於假日用餐，還可享受期間限定的加碼松葉蟹、生蠔料理吃到飽。茹曦酒店Sunny Buffet將於明年一月至二月全新推出西班牙主題盛宴，獻上地中海滋味，Sunny Buffet最低餐價為假日下午茶、平日午餐和晚餐每人1,080元+10%。新的年度Sunny Buffet也推出壽星專屬優惠方案，當月壽星於平日午餐或晚餐時段至Sunny Buffet用餐，即可享受2人同行1人半價、4人同行1人免費的超值優惠。Sunny Buffet於一月起推出為期兩個月，共10多道西班牙美食，從沙拉、小點、主食到甜點，菜色豐富選擇多元，全餐期在餐檯上都無限供應。主廚精心設計三款各具特色的沙拉料理，包含「涼拌章魚番茄沙拉」、「馬鈴薯松子鮪魚蛋沙拉」等沙拉，還有「西班牙海鮮飯」、「辣味馬鈴薯」及「西班牙蔬菜烘蛋」，此外還有「馬德里鷹嘴豆燉牛肚」、「蒜香紅椒烤雞」及「臘肉白酒淡菜鍋」等。