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台灣經濟研究院今（25）日公布「12月景氣動向調查」，國內製造業、服務業及營建業測驗點都呈現上揚，猶如年底「神龍擺尾」之勢。台經院景氣預測中心主任孫明德分析，台灣外銷不僅科技貨品有好表現，傳產也逐漸有起色，已經不是靠一支全壘打，而是連續安打。本期公布氣候測驗點，11月製造業營業氣候測驗點來到95.20點，結束先前連續5個月下跌態勢轉為上揚；服務業營業氣候測驗點為93.11點，呈現連續2個月上揚態勢。營業氣候測驗點為104.75點，呈現連續第2個月上揚的態勢。孫明德表示，台灣今年在出口表現一枝獨秀，不只領先亞洲鄰國，也超越德國、新加坡。11月外銷訂單也維持3%以上成長率，預估未來1、2個月都可以維持熱度。他特別指出，這次外銷訂單不僅僅是科技貨品有好表現，傳統貨品也有些起色，像是基本金屬、石化及機械都有回到正成長，現在台灣看起來就像12強棒球賽一樣，「不是靠一支全壘打，而是連續安打」。而在外銷市場方面，過去一年是美國表現比較好，現在中國、美國、東南亞跟印度都加入成長行列，明年台灣經濟成長率維持3%，其中很大貢獻來自外銷出口。其次，台灣投資也有亮眼貢獻，像是資本設備從上半年的保守，到第3季的爆發性成長，今年前11個月進口資本設備成長8.5%，這份投資並非來自半導體產業，而是其他產業買投資機械熱度高，「今天買機器，明天就要做外銷」，也可視為接下來領先指標。對於製造業熱度能否延續到明年上半年？台經院長張建一表示，今年經濟成長率過4.2%應該是沒有問題，明年因為基期比較高，再加上AI成長率應該不會像是今年這麼高，所以預估經濟成長率3.2%。他觀察，傳產後續表現究竟是短期，還是真的已經反轉，這接下來幾個月才會比較清楚，但也說今年是傳產比較辛苦的一年，明年有望會比較好。其次，也要看美國總統當選人川普上任後採取政策對於全球影響，進而才知道台灣景氣變化。另外，台灣半導體在先進製程立於不敗之地，但是成熟製程也面臨中國步步進步，近期拜登政府也對於中國成熟製程展開301條款調查，增添全球半導體市場不確定性因素。台經院產經資料庫總監劉佩真說明，美國政府過去都是針對先進製程、高階晶片進行制裁，現在目標轉到成熟製程，主因是中國產能擴大，可能進一步會引發削價戰，預估川普預計會延續301條款調查，並且透過關稅阻擋中國成熟晶片襲捲。對於台廠而言，如果301條款落實，那麼台廠這邊短期內不僅可以從自中國削價戰底下鬆口氣，甚至有機會迎來轉單潮。但中長期而言，歐洲英飛凌（Infineon）、意法半導體（STMicroelectronics）仍在對中國擴大投資，所以歐洲態度會影響到後續發展。但她也提到，國內半導體廠商也並非一味等待，而是積極迎接轉型，像是聯電就與英特爾合作項目，力積電也到印度與塔塔集團攜手，這些策略都是為了後續佈局。