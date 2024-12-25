我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市某國小棒球隊被揭發，任職6年的教練性侵多名小球員，甚至以不雅影片威脅已畢業的孩子返校找他。台中市教育局、警察局啟動調查，受害孩子人數從市議員江和樹上週爆料的25人增加到33人，由於受害人數太多，教育局今宣布調查期程延後一個月。台中市議員江和樹17日陪同家長開記者會，揭發這名狼教練的惡行。江和樹指出，教練在地方頗有名氣，不時因棒球隊的優良表現登上媒體版面，家長們自掏腰包補貼的薪水，比學校給的鐘點費還多，不僅免費提供房子給他住，得知教練南投老家火警，甚至幫他募款，未被校方查出有猥褻前科的教練，卻恩將仇報長期性侵小球員。江和樹揭發此案時，透露教練的「D槽很滿」，不僅以「不讓你上場打球」威脅孩子就範，甚至以犯案時不雅片要脅已經畢業的小球員回校找他，警方通知家長指認影中人時，已上國中的孩子哭求「媽媽不要看」！事件爆發時警方已篩選出25名受害者，18日增加到29人。教育局和校方持續訪談受害學生及同學，目前累積到33名被害者，教育局今（25）日指出，學校於10月28日召開性平會組成調查小組，持續訪談受害學生，原訂12月27日完成調查，但通報人數增加，學校將依規定延長調查期限1個月至明年1月27日止。此外，校方自11月1日起陸續對受害學生實施專業輔導措施，已畢業的或轉學者也由相關學校加強輔導。市府法制局成立法律協助小組，協助受害者、家長、教育局、校方進行法律上的追究等。事件爆發時市長盧秀燕曾要求，全市重新清查相關人員前科資料，教育局說明，相關學校疑未確實依據《學校不適任人員通報資訊蒐集及查詢處理利用辦法》等規定，於進用前後到查詢系統確認是否有不得進用情形，教育局一定追究學校相關人員的責任及疏失。