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再過幾天就要迎接2025年到來，元旦起將實施7項勞動新制，包含最低工資從27470元調漲到28590元，每小時最低工資從183元調升到190元，預估將有257萬名勞工受惠。此外，因應最低工資調漲，勞保、災保投保薪資、勞工退休金月提繳級距也調整為28590元。勞動部表示，自明年元月起，將有7項勞動新制即將上路，其中，保障勞工基本生活的「基本工資」將由「最低工資」取代，每月最低工資為28590元、每小時最低工資為190元，預估約257萬名勞工受惠，這也是105年以來，連續第9年調漲。勞動部表示，最低工資調漲，也將修正勞保投保薪資、勞工職業災害保險投保薪資級距，從27470元調整為28590元，以增加勞工請領勞保及職業災害保險給付權益。另勞退月提繳執行業務所得也調整至28590元，預估有124萬名勞工受惠。勞動部表示，另4項勞動新制，包含辦理勞保、就保、災保月投保薪資及勞工退休金月提繳工資逕調作業、產業人才投資方案調整最高補助額度、技能檢定學科試題加列外語輔助服務、移工婦幼權益保障指引。勞動部表示，產業人才投資方案原本是每人每3年累計訓練費用最高補助7萬元，提高成10萬元。外語輔助加列印尼語、越南語、泰國語、菲律賓等4種。移工在台若面民懷孕、生產及育嬰等需求，則訂定「移工婦幼權益保障指引」，且有中文、英文、泰文、越南文、印尼文等5國語言版本。7項勞動新制，如下：一、最低工資實施：保障勞工基本生活的「基本工資」，將由「最低工資」取代。自明(114)年起，每月最低工資為新臺幣（以下同）2萬 8,590 元，每小時最低工資為 190 元，預估約 257 萬名勞工受惠，這是自105 年以來，連續第 9 年調漲。二、修正「勞工保險投保薪資分級表」及「勞工職業災害保險投保薪資分級表」 ：配合每月最低工資之調整，修正「勞工保險投保薪資分級表」及「勞工職業災害保險投保薪資分級表」 ，將第1 級之月投保薪資由 2 萬 7,470 元調整為 2 萬 8,590 元，以增加勞工請領勞工保險及職業災害保險給付權益。三、修正「勞工退休金月提繳分級表」 ：配合每月最低工資之調整，修正「勞工退休金月提繳分級表」第 24 級月提繳工資/月提繳執行業務所得為2 萬 8,590 元，預估約124 萬名勞工受惠。四、辦理勞保、就保、災保月投保薪資及勞工退休金月提繳工資逕調作業：因應「勞工保險投保薪資分級表」、「勞工職業災害保險投保薪資分級表」及「勞工退休金月提繳分級表」修正施行，為簡政便民，減輕投保(提繳)單位作業負擔，並維護勞工權益，勞保局主動辦理勞保、就保、災保月投保薪資及勞工退休金月提繳工資逕行調整作業。五、產業人才投資方案調整最高補助額度：為協助在職勞工提升所需知識及職能，或是跨領域學習第二專長技能，勞動部推動產業人才投資方案，辦理多元化實務導向訓練課程，並補助參訓勞工80％或 100％訓練費用，自明年 1 月 1 日起每人每 3 年累計訓練費用最高補助額度由 7 萬元提高為 10 萬元，以鼓勵在職勞工自主學習。六、技能檢定學科試題加列外語輔助服務：為協助外籍人士取得就業所需技術士證，勞動部自民國 108 年起，陸續推動固定式起重機操作等32 個職類技能檢定學科試題加列印尼語、越南語、泰國語及菲律賓(以英文)等四種語言外語輔助。自明年起再增加配電線路裝修丙級、配電電纜裝修丙級、中餐烹調-葷、素食乙丙級、西餐烹調乙丙級、輸電地下電纜裝修丙級、輸電架空線路裝修丙級及食物製備單一級等 7 職類。此外，適用對象除原有移工、新住民及來臺工作外國人外，明年再新增納入取得工作許可之外國留學生、僑生及其他華裔學生為得申請該服務之對象。七、移工婦幼權益保障指引：考量移工在臺工作期間可能會面臨懷孕、生產及育嬰等需求，劃訂定「移工婦幼權益保障指引」 。該項指引內容涵括懷孕前、懷孕期間、生產後與育嬰育兒四大階段，提供詳細的資訊與保障措施。且該指引有五國語言版本（包括中文、英文、泰文、越南文及印尼文）。移工若有任何需求，也可透過桃園、彰化及高雄外籍婦幼諮詢服務中心、1955 勞工諮詢申訴專線及孕產婦關懷專線尋求幫助。