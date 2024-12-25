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▲「NORAD追蹤聖誕老人」是北美防空司令部的一項公關服務，這項服務起源於1955年。（圖／翻攝自NORAD）

▲Google聖誕老公公追蹤器（Google Santa Tracker）不像NORAD的歷史那麼悠久，但推出至今也已經20年了。（圖／翻攝自google）

▲聖誕老人飛行器為雪橇，航班號碼為SANTA1。（圖／翻攝自Flightradar24）

每年聖誕節都會掀起一陣聖誕老公公追蹤熱，孩子們迫切想要知道這位神秘的紅衣老人到哪了，啥時會把禮物送到自己家。為了滿足小朋友的好奇心，早在網路出現前，「聖誕老公公追蹤器」就已經存在，而隨著時間過去與社群網路的發展，也出現越來越多不同的版本。「NORAD追蹤聖誕老人」是北美防空司令部的一項公關服務，起源於1955年耶誕前夕，美國《科羅拉多斯普林斯新聞報》（Colorado Springs Newspaper）在刊登邀請小朋友致電耶誕老人的廣告中，將電話號碼誤植為北美防空司令部指揮中心的電話，導致司令部接到許多小朋友來電，關心聖誕老人到哪了。當時指揮官舒普（Harry Shoup）並未因此生氣，反而耐心回答孩童們關於耶誕老人到哪了的問題，並向所有工作人員下令，必須替孩子們回報聖誕老人的目前位置，也進而發展出追蹤聖誕老人位置的傳統。時至今日，NORAD已有專門的網站，提供平面地圖與3D立體地圖等版本，讓使用者隨時查看聖誕老人正在哪個城市、要去哪個城市，以及發送的禮物總數，且也有App供人下載，可直接在手機或平板電腦上使用。Google聖誕老公公追蹤器（Google Santa Tracker）不像NORAD的歷史那麼悠久，但推出至今也已經20年了，在網頁上除了能看到聖誕人的目前位置、還有多少時間前往下一站，累積里程數和已發送的禮物總數等等資訊之外，Google聖誕老公公追蹤器還提供了多種互動小遊戲和音樂，包括聖誕老人自拍照，幫聖誕老人剃鬍子等等，光看名稱就讓人會心一笑，且同時提供影片瀏覽與各地聖誕活動傳統等訊息，兼具教育意義。航空資訊網「Flightradar24」近幾年都會在聖誕節前夕，開始追蹤「聖誕老公公」的動態，聖誕老人飛行器為雪橇，航班號碼為SANTA1，航空則是Merry Christmas，代號為HOHOHO。除了上述3個較知名的聖誕老人追蹤器，還有其他版本，像是在ios AppStore上就能找到不同開發商提供的聖誕老人追蹤器，不過使用人數上可能就沒有這麼多。不同家的聖誕老人追蹤器，對於聖誕老人的所在位置與已發送禮物總數都有不同說法，所以到底哪個聖誕老人追蹤器才是最佳版本呢？對此，答案見仁見智，看了數家外媒評比，都認為雖然NORAD的歷史最悠久，但Google聖誕老人追蹤器更加豐富多彩，營造出一種更喜慶的氛圍，整體上更具吸引力，且也較有設計感。不過，由於這幾個聖誕老人追蹤器都是免費的，所以完全可以同時使用，最大化對聖誕老人行踪的掌握，甚至想像成有數位聖誕老人同時在空中忙碌奔波送禮物，豈不更是快樂加倍。