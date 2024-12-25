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總統賴清德提名台大國發所教授劉靜怡擔任大法官，民進黨立委不願背書，決定「黨團自主」，一致投票「不同意」，劉靜怡只獲來自民眾黨的8票同意票。前立委林濁水說，賴清德提名的7名大法官全數被封殺，很震撼，但意外嗎？林濁水說，2008年修憲時，曾任陳水扁台北市政府訴願委員會主任委員的張富美，後來被提名當監委，也被封殺，這真是漢人政黨幫派化的政治文化的必然結果。後來馬英九馬英九總統為讓大法官會議表現「超政治、超黨派精神」，大法官不應該「藍一色」。結果「非藍」監委被提名人全被國民黨封殺，2014年馬英九補提監委人11人，在同樣的政治文化之下被王金平聯手民進黨全數封殺。林濁水說，如今所有不夠藍的全被藍封殺，不夠綠的劉靜怡也被綠封殺。這一連串的封殺是民主化以後朝野惡鬥才造成的嗎？林濁水說，他最近翻了張君勵寫的憲法十講。他解釋為什麼憲法起草的時候不採取美國的總統制，出乎意料的，他舉中華民國初年總統提名的部長，到國會聽證時被修理得一踏糊塗然後當掉的例子做理由。林濁水說，無論如何這政治文化傳統真源遠流長牢不可拔！之後大法官產生方式如果不改弦易張，做再嚴厲的道德譴責，僵局恐仍無解。