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台中市一對情侶聖誕節遭到女方彭姓前男友上門騒擾恐嚇，第三分局警方獲報將情侶帶回派出所製作筆錄後護送返家時，竟遇到女方彭姓前男友持刀埋伏攻襲，兩名警員壓制該恐佈情人過程中腹部、胸部、手掌被割傷。彭姓前男友及現任男友亦有刀傷，但皆無生命危險。警訊後將彭男依殺人未遂、妨礙公務、侵入住宅、家暴罪嫌移送法辦。經瞭解，台中市第三分局健康派出所警方於25日3時46分許獲報，報案人李姓女子(78年次)及其現任男友洪姓男子(80年次）指稱，李女前男友彭姓男子(78年次)持鑰匙欲進屋內中，警方到場前彭男已離開現場。員警爰先將李女及洪男帶返所協助聲請保護令，於4時35分完成相關資料後，員警為保護李女及洪男安全，後續陪同2人返家。未料在員警陪同報案人返家之際，彭男手持水果刀躲於屋內角落，並趁眾人未發現時突然衝出捉住李女，員警及洪男上前制止過程中造成洪男手部及右腹部受傷、彭男左手掌及左手臂受傷、陳姓員警左胸及腹部受傷、另一名陳姓員警左手掌受傷。最後合力壓制逮捕彭男並奪下尖刀。支援警力將相關傷者送醫治療後均無大礙，施暴的彭男於警詢後被依法殺人未遂、妨礙公務、侵入住宅、家暴罪嫌移送法辦。健康派出所所長江松泳上午說明同仁傷勢狀況：陳姓員警肚皮7-8公分撕裂傷（縫10針）、左胸5-6公分撕裂傷（縫6針），意識清楚無生命危險，目前留院治療。陳姓員警左手腕4-5公分撕裂傷（縫5針），意識清楚無生命危險，目前已出院。