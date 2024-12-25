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▲舒華這系列照片彷彿是親密之人掌鏡，笑容特別甜美。（圖／舒華IG）

▲Rosé聖誕節收Tiffany為她訂製的金牌，她曬出照片分享愉悅心情。（圖／Rosé IG）

韓國人氣女團(G)I-DLE的成員舒華是台灣女孩，白皙的皮膚和俏皮可愛的個性，讓舒華收穫大批粉絲喜愛。昨（24）日是平安夜，舒華也於IG一連上傳15張美照更新現況；只見照片拍攝背景是在溫馨的家中，沙發上放滿娃娃，甜蜜的「男友視角照」讓粉絲看了相當吃醋，紛紛留言問舒華：「攝影師是誰？」同時也祝舒華聖誕節快樂。舒華是(G)I-DLE的門面擔當，平時她也經常在個人IG分享美照，昨日聖誕節前夕平安夜，舒華一連貼出15張照片跟大家更新她的近況。只見舒華身穿粉色外套搭配蕾絲洋裝，坐在米白色的沙發上抱著娃娃拍照，留下撒嬌、甜笑的活潑表情，讓粉絲看了心動不已，同時也好奇如此近距離的拍攝，照片宛如「男友視角」，究竟是出自何人之手。大家紛紛在舒華的照片下留言：「攝影師是誰？」、「我也要當你的攝影師，舒華聖誕節快樂」、「這麼甜，還說自己不是甜妹」、「不可能有人這麼美」、「小熊跟你一樣可愛」、「比起小熊我更喜歡妳」、「聖誕快樂！有空的話叫雨琦幫你拍」。除了舒華以外，BLACKPINK成員Rosé今日凌晨也在IG發文，貼出充滿濃厚聖誕氣氛的照片。只見Rosé坐在聖誕樹前做怪表情拍照，還曬出脖子上戴著的專屬金牌，是精品品牌「Tiffany & Co.」送的訂製款，上面印有「Number One Girl」的字樣，呼應Rosé新專輯中的抒情歌〈Number One Girl〉。當然，能收到Tiffany如此禮遇也是因為Rosé為Tiffany的全球代言人之一，粉絲見狀也紛紛祝福Rosé聖誕節快樂。