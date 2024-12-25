我是廣告 請繼續往下閱讀

《財政收支劃分法》三讀通過，中央政府預計減少3753億元，相當於中央政府預算的28％。台經院長張建一表示，《財劃法》長期沒修確實不合理，但是現在修了「反而造成很多不合理」。張建一表示，《財劃法》很久沒有修，過去有些不合理的地方，但是調整要遵守幾個原則。第一，必須根據依照地方基本需求為主，而地方也不只是給錢而已。他舉例，假設中央有10顆糖果，現在要分配給地方政府，那是不是公平起見，每個人都分配1顆糖。「但事實上有些小朋友都不想吃糖，有些想要吃2顆糖」，就必須要考量到各縣市需求是什麼，而不是本來基礎建設不需要這麼多，但是卻拿到一大筆錢，為了消化預算，反而造成預算不合理使用。其次，如果一個公共建設具有很多的社會外部性或外部利益時，就應該去由中央去統籌，交給地方政府就未必有相同效果，像是長照、育幼、學費補貼，像有些縣市沒什麼大學，那要怎麼補貼？像是治水預算，一條河未必只留過你的縣市，而可能流經許多縣市，那麼如果有地方淹水，那麼到底要怎麼跨縣市整治、救災，這也應該是由中央政府去整合。他總結，《財劃法》要注重地方基本需求，但是現在參考相關指標都不太合理，這會讓真正要花錢縣市用不到錢，但不需要的縣市拿到一堆錢卻不知道怎麼用。而部分政策必須要由中央政府去統籌，像是國防、經濟政策，這些部分預算被分散掉，地方也沒有能力去處哩，導致各地方受到影響，評估《財劃法》應該修，但按照現在修法更加不合理。另外，台經院許多研究計畫都來自中央政府，是否未來會轉向跟地方政府合作？張建一說，若是預算真的大幅度減少，不僅為台經院有影響，包括中華經濟研究院、工研院跟資策會等學研機構都有影響。值得注意的是，明年美國總統當選人川普上任可能會有許多政策變動，張建一說，學研機構必須要提前準備，「你不可能說一個地方政府來因應川普。」另外，中央政府最快明年1月就要砍預算，立院也要求用撥補台電的1000億元去回填預算。對此，張建一評估，那麼明年就可能面臨電價調漲，對於國內物價、通膨都會有一定影響，如此無論是消費者物價指數、政府投資項目，仍至於經濟成長率都要重新估計。