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▲《夫婦的世界》金喜愛（左）、韓韶禧（右）上演正宮與小三對決。（圖／八大提供）

▲金喜愛（左）對老公朴海俊（右）展開復仇。（圖／八大提供）

韓國女星韓韶禧日前被爆熱戀G-Dragon（GD、權志龍），她所演出的復仇韓劇《夫婦的世界》開始重播，當初韓韶禧就是在這齣戲中演活小三角色走紅，而有「最美小三」封號，即便是介入別人婚姻，但觀眾都被她的美貌收服，無法討厭她，談及該角色，韓韶禧表示研讀劇本時，有時會感到疑惑，但這是一段非常深刻有趣的表演歷程，再看一次先前的演出，仍有不同的感受，她也坦承，自己在談感情時，和角色一樣都很忠於自我。韓韶禧在《夫婦的世界》中飾演富家千金，因天真無知的性格，被滿口甜言蜜語的有婦之夫朴海俊迷得團團轉，一腳踏入別人婚姻，成了第三者。她說，她表示如果自己是劇中角色，會更理性處理這件事。已抱走3座百想藝術大賞影后殊榮的金喜愛，憑《夫婦的世界》再度封后。戲裡，她面對年輕貌美的小三韓韶禧出現，即使自己擁有令人稱羨的事業，另一半卻不敵誘惑背叛婚姻，夫妻關係破裂，金喜愛展開大老婆的復仇，精湛演技令劇迷大呼過癮。被冠上「渣男」的朴海俊，讓金喜愛一度擔心對方會被外界影響，因為得知朴海俊的朋友還傳訊息給他，認為他演出這角色是想當全民公敵，這句話也讓金喜愛感觸很深，朴海俊在受訪時笑言，劇中最令他憤怒的角色其實是「妻子」金喜愛，「因為她經常生氣、很會折磨李泰伍（朴海俊劇中名）。」金喜愛、朴海俊戲外兩人各自都有家庭，詮釋夫妻間的互動相對自然放鬆，金喜愛爆料朴海俊為了角色，特別認真減肥、運動。第一集中朴海俊吃藥燉排骨的戲，不知是不是餓很久，一口咬下立刻噴汁，由於排骨實在太香，站在旁邊的她都快流口水。《夫婦的世界》26日（週四）起，每週一至五晚間8點於八大戲劇台播出。