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▲劉德華說這個最恨之人，如果看到自己在街上當乞丐，是會很開心那種。（圖／翻攝自微博）

▲劉德華（左）曾和麥紹棠（右）是商業夥伴，但最後卻反目成仇。（圖／翻攝自微博）

香港天王劉德華被譽為「零負評男神」，更是粉絲心目中的「好好先生」，但他過去受訪時曾罕見動怒，表示一生中他只恨過一個人，恨到就連見到對方的照片都想動手揍人。兩人之間的關係究竟有多差？劉德華形容：「如果我身上只有4塊錢，他也會想辦法騙走，最好讓我去要飯、在街上做乞丐，他就會很開心。」而這個人是誰，劉德華沒親口證實，但不少粉絲猜測，此人很可能是曾和華仔有官司爭議的香港富商麥紹棠。劉德華早期一段受訪影片，提到自己曾被信任的朋友傷害過，劉德華說自己是很有江湖義氣的人，就算交到「豬朋狗友」，只要他認定這個人是他可以信任的，他也甘願為了這個朋友去跟別人吵架。不過他曾被一個好友背叛，對方三番兩次欺騙他、利用他，即便劉德華最後選擇斷絕這段友誼，還是不停被此人傷害。主持人問劉德華：「你恨他嗎？」劉德華不暇思索地回答：「恨，很憎恨」，他說如果自己在街上遇到這個人，真的會想動手揍他，甚至就連看到這個人的照片都有想打人的衝動。而這個被劉德華記恨的「前朋友」究竟是誰？劉德華在節目上沒有透露，但引起眾多粉絲猜測，不少人劍指香港富商麥紹棠，因為劉德華一生鮮少與人結怨，唯一鬧上法庭的只有和麥紹棠之間的官司。劉德華在1991年成立自己的影視公司「天幕」，一開始收入不錯，但隨著幾部片的失敗，公司開始由盈轉虧。這時麥紹棠看中劉德華的潛力，在2000年以自己的公司「中建電訊」的名義入股天幕，成了天幕最大股東。劉德華一開始很感謝麥紹棠，認為麥紹棠就是他的貴人，但2年後劉德華卻脫口稱麥紹棠是「奸商」，兩人疑似在經營方面產生嫌隙；隨後麥紹棠不只告劉德華誹謗，還向劉德華提出1.5億港幣（約新台幣6.3億）的違約賠償，並禁止劉德華接任何演出，讓劉德華的經典電影《無間道》險些胎死腹中。所幸最後寰亞電影的董事長林建岳出手調停兩人之間的紛爭，更幫助劉德華以8000萬元港幣（約新台幣3.3億）的價格買回天幕的股份，此事才終於落幕。《無間道》也在寰亞的投資下，於2002年12月12日在香港上映。不過劉德華說的憎恨之人究竟是不是麥紹棠，此事恐怕只有當事人才清楚。