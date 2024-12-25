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▲外送工會之前集結外送員前往公平會，呼籲公平會審視這次併購案。圖／記者葉政勳攝 , 2024.12.04）

11月中Uber Eats才發出聲明指出「公平交易委員會正式受理本件交易案的申請」，似乎邁向合併之路，但今（25）日出現變局，根據中央社報導指出「公平會今天委員會議做出決議，由於競爭疑慮大，將禁止結合。」預計今天下午5點公平會將召開記者會說明決定。目前兩大平台尚未有相關回應。Uber Eats今年5月在台灣外送市場投下了震撼彈，Uber以9億5千萬美元(約307億台幣)併購foodpanda台灣外送事業，在5月的聲明稿中提到預計於2025上半年完成交易。過程中受到不少阻礙，市場大多也持反對意見，在11月中Uber Eats 發出聲明指出「公平交易委員會正式受理本件交易案的申請」，看似合併案似乎往前推進。但過程中一直出現多方意見，讓合併的審議時間延長，今天有出現變數，根據中央社的報導，12月9日，公平會宣布因此案結合後市場集中度增高，具有限制競爭疑慮，為社會關注的重大案件，決定延長審議，今（25）日公平會上午委員會議已經做出決議禁止。雖然Uber聲明指出，已準備好向公平會提出具有拘束力的承諾與附帶條件，力求為台灣帶來雙贏結果，但公平會認為，此案競爭疑慮太大，決定不予通過結合案。目前尚未取得Uber Eats、foodpanda相關回應。