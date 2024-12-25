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去（2023）年爆發的台版「N號房」事件，以35歲潘姓男子為首6人犯罪集團，誘拐全台86名少女自拍性影像，在Telegram網站販賣賺800多萬元，台中地檢署檢察官對潘男等6人，依違反兒少性剝削條例提起公訴，具體求刑最重30年徒刑。台中地院今（25）日宣判，潘等6人分別遭判1年5月至12年不等徒刑，可上訴。台中地院今上午10點宣判，依組織、兒童及少年性剝削防制條例等，判潘男6年、其中陳姓男子還自稱「台蘿教主」重判12年、劉男10年、張男3年、李男8年6月，蘇男1年5月並宣告緩刑4年，應提供100小時勞務、參加法治教育3場且交付保護管束。全案因台中地檢署檢察官陳祥薇，於3年前接獲的1封檢舉信，其稱網路販賣大量少女性影像，被害人遍布全台，檢警層層突破，發現潘男於2021年在Telegram創設的「SCP」社群，網友想成為會員觀看，還要提供少女猥褻影片交換。檢警更查出，潘難招募經營牛肉麵店的37歲陳姓男子加入，對外自稱模仿韓國「N號房」 事件，陸續又吸收張姓、劉姓、蘇姓及李姓等4名男子。其中，陳男自封「台蘿教主」，透過IG向少女佯稱高薪招募模特兒、送iPhone等方式，誘拐至Telegram聊天室要她們自拍穿制服照，並佯稱每次接案酬勞數萬元、保證影片絕不會外流。離譜的是，陳男還為了滿足特定群眾性癖好，要求少女自拍異物插入下體、吃穢物、拿美工刀在胸口刻字、以尖銳物刺穿胸部下體及自慰等，最後告知少女「一切都是詐騙」，還製作「威脅大禮包」繼續恐嚇少女，否則就散布影片。據檢方統計，潘男等人取得大量少女性影像後，在SCP販賣短短3個月就賺得800多萬元，被害少女遍布全台，年齡介於9歲至17歲，檢警透過人臉辨識確認身分，由10名檢察官2個月內北、中、南奔波就訊完86名少女。被害少女多數家庭功能不彰，有人甚至想貼補家用才天真遇害，更有人直言受騙不敢聲張，遇害時天天被逼自拍裸照，做出羞恥動作，持續1個多月宛如身處煉獄。檢方痛斥，潘南等所為其心可誅，陳男還以「教主」自稱，沒將少女視為「人」而是當成「玩具」簡直免滅人性，分別就潘、陳、劉各求刑30年，其餘5至7年。台中地院今依組織、兒童及少年性剝削防制條例等，盼自稱台蘿教主的陳男12年、潘男6年、劉男10年、張男3年、李男8年6月，蘇男1年5月並宣告緩刑4年，全案仍可上訴。