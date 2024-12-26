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▲李洋（右）帶乾女兒「Mugo」上直播現場連線王齊麟（左），陪粉絲線上度過溫馨平安夜。（圖／17LIVE提供）

▲李洋的乾女兒「Mugo」是寵物界小有名氣網紅，許多粉絲為牠而來，讓李洋哭笑不得。（圖／17LIVE提供）

兩屆奧運羽球男雙金牌得主李洋昨（24）日平安夜(24日)沒閒著，帶著心肝寶貝哈士奇乾女兒「Mugo」登上《17LIVE》聊寵物經，陪粉絲線上度過溫馨平安夜，此外，李洋還現場手機視訊連線王齊麟，未婚妻十元也在一旁，王齊麟被主持人問到有準備聖誕禮物嗎？他笑回：「我們彼此是對方最好的禮物」，大方告白李洋，甜蜜喊話引起現場尖叫聲。，不過下秒李洋瞬間破壞氣氛，不領情地說：「為什麼這聽起來怪怪的。」直播中，李洋坦言王齊麟是很浪漫的人，節慶很會安排計畫，由於自己不是這類型的人，所以會向王齊麟學浪漫。主持人問，兩人最近常見面嗎？王齊麟分享行程，兩人真的時常碰面，聖誕節一大早還要一起推廣羽球活動。那有準備聖誕禮物嗎？王齊麟甜笑回答，「我們彼此是對方最好的禮物」，大方告白李洋，甜死直播間粉絲們，怎料李洋完全不領情：「為什麼這聽起來怪怪的。」直男型的率真回應逗樂眾人。談到毛小孩，李洋透露上節目的是感情最好的哈士奇乾女兒「Mugo」，每次回到家總是牠搶先到門口迎接，讓李洋感到相當窩心，「Mugo」給了他滿滿的情緒價值，「簡直就是騙人養哈士奇」，特別的是，節目也安排寵物才藝表現，只見一直神色自若的李洋突然慌張起來。因為Mugo不負眾望完全不理睬李洋指令，只見他忙亂地下指令，最後還出動零食攻勢勸說，Mugo才完成動作，這過程被網友笑說「原來是李洋的才藝表現啊！」晚上直播更安排粉絲以「派對模式」線上與李洋互動，但沒想到連續兩位上線的女粉絲自曝，她們都是為了看李洋乾女兒「Mugo」來的，原來牠是寵物界小有名氣網紅，讓李洋與現場來賓哭笑不得，網友還留言「今天原來是Mugo的主場」、「今天是Mugo的粉絲見面會」，最後李洋也曝光未來的寵物計畫，希望可以狗貓各養一隻，但因為已經有大型犬狗女兒與兒子們了，目前考慮養柴犬。