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每年12月25日是聖誕節，同時也是行憲紀念日，先前國民黨總統候選人侯友宜就曾提出，行憲紀念日恢復放假，今（25）日朱立倫又再度喊話，今天12月25日應該要恢復成為國定假日，這是對憲法的尊重。侯友宜曾在競選總統時，承諾上任後會將行憲紀念日恢復為國定假日，守護立國精神、捍衛勞工權益，讓中華民國、台灣的民主自由屹立不搖。國民黨今天召開中常會，朱立倫再度提及，今天是行憲紀念日，國民黨永遠是憲法守護者，捍衛憲法跟讓憲法精神完整落實各地，期待今天應該要恢復成為國定假日，這是對憲法的尊重。朱立倫也特地祝賀大家聖誕節祝福平安健康，期待在歡度聖誕節的同時，希望大家更團結、努力，喊話所有中常委為最辛苦的立法院黨團同仁掌聲感謝辛勞。行憲紀念日曾經是中華民國法定節日，1963年行政院曾將行憲紀念日定為國定假日，不過直至2001年起，公務人員實施周休二日後，行憲紀念日不再放假。