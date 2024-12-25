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▲越南電動車VinFast在美國公開上市的第一天股值暴增，引發外界分析利與弊。（圖／美聯社／達志影像）

▲VinFast曾重資聘請英國運動明星貝克漢代言。（圖／翻攝自臉書）

有越南版特斯拉之稱的「VinFast」在問世時獲得全國全力支持，然而數年過去成效卻不見回報。VinFast的美國市場也遲遲打不開，位於美國北卡羅萊納州的電動車工廠，已由原計畫的2025年延至2028年動工。由於銷售量達不到預期，VinFast股價也一路暴跌，時至今日其市值僅有88.13億美元（約新台幣2876億元），不到最高時的二十分之一。綜合外國媒體報導，VinFast是越南第一個實質的本土汽車品牌，由越南首富范日旺（Phạm Nhật Vượng）於2017年創立。成立之初就肩負越南汽車產業的眾望，范日旺野心勃勃，聲稱要打造「越南人自己的汽車」。越南電動車商VinFast運用類似借殼上市的手段，在2023年8月15日那斯達克的IPO（股票初次公開交易）收盤價暴漲255%，讓VinFast創辦人、越南首富范日旺身家一夕暴增390億美元（約等同於新台幣1.24兆元），市值一度僅次於特斯拉和豐田汽車，震驚全球。然而隨著VinFast開始實質營運，銷售額不佳和虧損增多的問題便逐漸浮上檯面。2023年，全年VinFast共交付3,4855輛電動車，未達到先前設定的目標4萬輛，這一年VinFast淨虧損超過20億美元，公司股價也一路暴跌，時至今日其市值僅有88.13億美元（約新台幣2876億元），不到最高時的二十分之一。儘管該品牌的營運不如預期，不過也讓越南確立了「能源車當道、減少碳排放」的政策。2022年7月越南政府便批准了「綠色能源轉型、減少交通領域碳和甲烷排放行動計畫」，根據該計劃，到2040年，越南將逐步停止生產、組裝和進口使用化石燃料的汽車；到2050年，越南計劃所有機動車輛將換成電動或綠色能源車輛。或許隨著時間發展，VinFast的營運策略能有所轉機。