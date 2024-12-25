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▲99期重劃區新上段一小段9地號，約20坪脫標。（圖／高市府地政局提供）

▲89期重劃區松金段20-1地號，約1945坪無人投標。（圖／高市府地政局提供）

高市地政局今（25）日辦理今年第4季開發區土地標售，計有4標封參與投標，共標出3標4筆土地，合計標售金額1億1461萬餘元，標脫率43％。本季在第99期重劃區推出2筆住五土地標售，面積各約20坪及51坪，分別臨8米上河街及17米河堤路，因擁有愛河綠色水岸，且鄰近輕軌大順民族站，周邊有大順百貨商圈，生活機能優，以總價2430萬元及 8768萬餘元標脫，每坪標脫價分為120.3萬元及171.2萬元；另林園農地重劃區1筆土地，亦順利標脫。綜觀本次標售結果，本季開發區土地推出7標8筆土地，共有4標封參與投標，標脫3標4筆土地，其中1標1筆農地重劃區住宅區土地，因投標人未檢附公有畸零地合併使用證明書，致投標無效；另第89期重劃區1筆大面積土地無人參與投標，係因房市景氣持續呈現趨緩態勢，致投標人觀望心態濃厚。地政局標售開發區土地，係為回收開發成本及作為新開發區投資資本，若有盈餘，則可支援巿政建設，作為興辦公共福利事業、闢建公共設施等之用，讓全體市民共享土地開發之成果。