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▲利菁（左）與沈玉琳（右）登上節目《飢餓遊戲》玩遊戲闖關，過程中利菁大玩心理戰，讓沈玉琳及王仁甫都摸不著頭緒。（圖／中視提供）

▲利菁（右）在節目中頻吃原子少年的豆腐，讓沈玉琳（左）也看不下去：「你們兩個不要在那邊公費談戀愛！」（圖／中視提供）

利菁和沈玉琳日前登上外景節目《飢餓遊戲》宣傳，製作單位為利菁舉辦「招親大會」，一開場孫協志、許孟哲、王仁甫、潘君侖及來自《原子少年2》的棋富、鄭彫秦等人排排站好迎接，利菁經過伸手摸遍眾人的胸膛，最後停在棋富的胸肌上，嬌羞喊：「這一個很大」，玩遊戲過程也頻出招撩鄭彫秦，還直接當眾獻吻對方，與鮮肉們同歡場面讓沈玉琳看不下去：「你們兩個不要在那邊公費談戀愛！」玩遊戲時利菁很會撩棋富及鄭彫秦，不僅對著鄭彫秦說「抱一個」，候機時還直接靠在對方肩上：「靠久了，也許人就能處出感情。」說完就要鄭彫秦坐在草地上，利菁則直接把頭躺在他的大腿上，互動親密又逗趣，而一旁的沈玉琳看不下去直喊：「你們兩個不要在那邊公費談戀愛」，但後面兩人更誇張，鄭彫秦餵利菁吃蛋糕，利菁吃完一口心花怒放直接當眾獻吻，完全不避諱。闖關過程，只要答題成功就能到利菁面前選擇開鍋，過程中利菁不時用眼神和手勢給予暗示，大玩心理戰，連沈玉琳、王仁甫都摸不著頭緒，利菁整人整上癮，完全樂在其中。眼看利菁偏愛小鮮肉，孫協志、王仁甫和許孟哲玩遊戲都積極抵抗，就怕成為她的男人，反之潘君侖、棋富、鄭彫秦都很賣力，希望被利菁選中，兩邊的強烈對比讓沈玉琳不禁脫口：「他們都很想讓皇后養，阿姨好、阿姨妙、阿姨口袋都鈔票。」金句一出眾人笑翻。