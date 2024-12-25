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立法院上周剛通過《憲法訴訟法》、《財劃法》和《選罷法》三大法案。對此，國民黨立委朱立倫今（25）日大讚藍委表現發揮最大團結力，更提到明天傍晚將在台北福華飯店宴請所有黨籍立委，歲末年終也是尾牙，感謝大家辛苦，包括立法院長韓國瑜跟所有立委團結一致，繼續為國家打拼。國民黨今天召開中常會，朱立倫致詞時提及，上星期五，立法院所有黨團成員發揮最大團結力，結合民眾黨朋友一起對全民關注的三大重要法案，《選罷法》、《憲訴法》、《財劃法》分別通過，這對台灣民主政治是非常重要的一個里程碑。朱立倫說，未來對於罷免，比照選舉一樣連署，應該要付身分證，不可以再用偽造、抄寫方式。對大法官憲法法庭要求，15席大法官要有9席通過，對於廢死議題，不要因為8位大法官的決定，改變社會公平正義，傷害社會民意，嚴格規範。朱立倫也提及，財劃法25年來，每一個地方首長包含賴清德市長在內，都強力要求修改財劃法，最重要就政府稅收更合理調整，本黨團針對目前中央財政狀況跟地方需求做了合理修正，本來100塊75塊中央拿走，25塊22個地方政府分，變成65比35，22縣市合計增加3700億元，對各地方自治、財政負擔做比較合理增加。朱立倫感嘆，遺憾民進黨委員反對地方政府增加財源，對第8、12條反對，第16條認為綠營執政縣市不公平或太少，事後中央竟然說，影響未來各部會的施政，這真的是裝窮、哭窮。朱立倫認為，調整3700億，今年超收的稅收就5100億，多的私房錢遠超數字，不願意拿錢給嗷嗷待哺的地方縣市？這麼多錢拿在口中，繼續貪、浪費、當散財童子，為何不讓地方政府建設？朱立倫喊話，賴清德應該正面感謝立法院決定，這完成了他多年的願望，中央不能再集錢又集權，中央財政沒有受影響，地方做得更有效率，讓國民過更好的日子。完成財劃法是跨時代成果，財政學者都表示肯定，提出反對的御用非財政學者不予置評。民進黨部分縣市說分得少，要跟民進黨中央哭窮，跟賴清德要資源，我們不予置評，我們要貫徹讓民眾過好日子決心。對於大法官人事案，朱立倫也說，大法官是何等重要國家的公器，任何酬庸跟打著賴友友、綠友友都不准通過，國民黨立場清楚，堅決反對廢死，如果這些只是因為意識形態堅持廢死，我們一定反對到底，賴清德依照新的憲訴法2個月內提出人選，符合社會大眾需求、民意需求，而不是符合民進黨需求，秉持大法官公正廉明、務實守護憲法。朱立倫最後也提到，明天傍晚將在台北福華飯店宴請所有黨籍立委，歲末年終也是尾牙，感謝大家辛苦，包括韓國瑜跟所有立委團結一致，繼續為國家打拼。