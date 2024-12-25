Zion Williamson下週將回歸訓練！紐奧良鵜鶘在休賽季簽下亞特蘭大老鷹的明星控衛Dejounte Murray，原先被外界預期新賽季戰力將更上一層樓，但開季以來遭遇傷兵潮，讓球隊戰績一落千丈，目前戰績5勝25敗，暫居西區爐主。尤其是有「怪物狀元」之稱的Zion Williamson，因為左腿傷勢影響，本季至今只出賽6場比賽，並陷入交易傳聞之中，不過好消息是，美國媒體今（25）日傳出，他將有望在下週回歸球隊訓練。
外傳鵜鶘有意「打掉重練」 Williamson需展現價值
Zion Williamson本季場均繳出22.7分、8.0籃板、5.4助攻，看似各項數據全能，但卻因為左大腿拉傷，只累積出賽6戰，前次出賽已經要回溯到1個多月前的11月7日。
根據美國媒體《ESPN》報導，Zion Williamson預計會在下週回歸球隊訓練，且是完整的訓練，而球團方也將會每週觀察他的狀況，藉以決定他何時能夠復出。
此外，有多家媒體報導指出，目前暫居深陷泥沼的鵜鶘，有意「打掉重練」，甚至連主將Zion Williamson都可能被擺上交易桌，因此他在回歸後能否維持明星等級身手，可能也將影響球隊決策以及個人未來的生涯發展。
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Zion Williamson本季場均繳出22.7分、8.0籃板、5.4助攻，看似各項數據全能，但卻因為左大腿拉傷，只累積出賽6戰，前次出賽已經要回溯到1個多月前的11月7日。
根據美國媒體《ESPN》報導，Zion Williamson預計會在下週回歸球隊訓練，且是完整的訓練，而球團方也將會每週觀察他的狀況，藉以決定他何時能夠復出。
此外，有多家媒體報導指出，目前暫居深陷泥沼的鵜鶘，有意「打掉重練」，甚至連主將Zion Williamson都可能被擺上交易桌，因此他在回歸後能否維持明星等級身手，可能也將影響球隊決策以及個人未來的生涯發展。