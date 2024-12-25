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Zion Williamson下週將回歸訓練！紐奧良鵜鶘在休賽季簽下亞特蘭大老鷹的明星控衛Dejounte Murray，原先被外界預期新賽季戰力將更上一層樓，但開季以來遭遇傷兵潮，讓球隊戰績一落千丈，目前戰績5勝25敗，暫居西區爐主。Zion Williamson本季場均繳出22.7分、8.0籃板、5.4助攻，看似各項數據全能，但卻因為左大腿拉傷，只累積出賽6戰，前次出賽已經要回溯到1個多月前的11月7日。根據美國媒體《ESPN》報導，此外，有多家媒體報導指出，