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明年打算前往日本旅遊的民眾注意！大阪京都奈良等地是不少台灣民眾旅遊城市首選，但關西國際機場12月20日宣布，明年將調漲旅客服務設施使用費（PSFC），漲幅約2至3成左右，調漲費用將反映在票價上。綜合日媒報導，關西國際機場公告，將於2025年4月1日起調漲第一航廈的旅客服務設施使用費，且不分國際線與國內線；第二航廈目前不受影響。若照目前漲幅約略計算，搭乘國際航班出發，成人PSFC費用將從目前2780日圓調整至3310日圓（約新台幣571元調整至680元），兒童費用從1390日圓漲至1660日圓（約新台幣285元調整至341元）；若是在日本轉機，成人費用從560日圓上調至660日圓（約新台幣115元調整至135元），兒童費用將從280日圓漲至330日圓（約新台幣57元調整至67元）。兒童收費年齡規則部分，搭乘國際航班的旅客，2歲以下嬰兒免收相關費用。搭乘日本國內航班，3歲以上且未滿12歲的乘客視為兒童，3歲以下的嬰兒同樣免收費用。關西機場在公告中提到漲價的原因，是為因應裝修工程以及能源和勞動成本價格上漲，完善各種機場設備以及維運管理。這是第一航廈自1994年開港以來首次對國際航班進行調整。