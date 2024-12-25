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Uber Eats今年5月宣布要併購foodpanda台灣外送事業，但今（25）日傳出公平會決議不予通過。對此，全國外送產業工會發言人蘇柏豪接受媒體採訪時表示，公平會今天的決策挽救整個外送產業，避免外送產業落入單一集團之手，也希望立院下個會期可以完成制定「外送產業專法」來針對外送產業各個面向進行規管，讓外送產業脫離無法可管，只能讓外送平台說了算的不公平局面。蘇柏豪表示，感謝公平會從善如流，做出對整體外送產業的有利決定。同時感謝過程中三個黨團立法委員們一直支持著我們，也感謝行政院、勞動部的明確表態，才有機會促使公平會做出「禁止結合」的正確結論，這也表示公平會也認同外送產業是需要一套完整的中央法規進行管理。蘇柏豪指出，外送平台登陸台灣已有10餘年歷史，卻還尚未有法律及主管機關，然而針對外送員的工作報酬、保障卻逐年下降，越來越嚴苛，針對消費者不斷巧立名目加收費用，針對商家業者的抽成以及廣告費用也是逐步提高，可想見若是被UberEats 合併得逞，整個外送產業將會面臨一家業者稱霸獨佔市場及數據的三輸局面，公平會今天的決策挽救整個外送產業，避免外送產業落入單一集團之手。蘇柏豪也提到，然而，外送產業各方面的保障仍未臻明確，平台、外送員、消費者、商家所組成的四個點六條線的權利義務關係仍然未有一套完整的法規進行管理，工會希望行政院能夠帶頭整合各部會與朝野立委、工會團體的意見，在下個會期完成制定「外送產業專法」來針對外送產業各個面向進行規管，讓外送產業脫離無法可管，只能讓外送平台說了算的不公平局面。