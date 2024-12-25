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中職重砲陳子豪前段時間投入自由市場，最終獲味全龍肯定，獻上破中職歷史紀錄大約延攬，今(25)日統一獅右投胡智爲受訪時，也以球員角度分享對這筆合約看法。「我覺得這是一件很好的事情，提高球員身價，也提高市場活絡度。」胡智爲表示，「選手間競爭力也隨之變高，以及對未來高中選手而言，除了有機會往國外發展，留在中職選秀也可以，或是之後再找出國機會，提供給選手更多條路做選擇。」本季統一獅24歲王牌古林睿煬，本季表現出色，獲得年度MVP肯定，並在日前宣布以3+1年合約加盟日職日本火腿，前3年薪資總額達到170萬美元，胡智爲受訪時也以隊友古林睿煬為例，強調未來球員有更多條路選擇。「先在台灣打出身價，未來一樣有機會可以獲得這種等級的合約，球員有更多發展機會。」胡智爲強調，未來台灣球員可以遵循古林的成功模式，先留在台灣打職棒，一邊成長，未來一樣有機會往旅外發展。「畢竟明年中職邁入到36年，當然對比大聯盟、日職，我們還有很多路要走，但總歸來說，這絕對是一件好事。」